A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Hyouka – (氷菓)

Titolo internazionale: Hyouka – Hyouka: You can’t escape

Genere: serie tv – mistero, scolastico, slice of life, giallo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 22 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Settembre 2012

Tratto: da una serie di Light Novel (romanzi) di Honobu Yonezawa

Director: Yasuhiro Takemoto

Series Composition: Shoji Gatoh

Script: Katsuhiko Muramoto (eps 3, 12, 14) Maiko Nishioka (5 episodes) Miyuki Egami (4 episodes) Shoji Gatoh (8 episodes) Sugihiko Ashida (eps 7, 18) Yasuhiro Takemoto (ep 11.5)

Character design: Futoshi Nishiya

Music: Kōhei Tanaka

Studios: Kyoto Animation

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub BestFansubEver.

Sigle:

opening

1: “Yasashisa no Riyū” by ChouCho (eps 1-2, 4, 6-8, 10-11)

2: “Mikansei Stride” by Saori Kodama (eps 13-16, 18-20, 22)

ending

1: “Madoromi no Yakusoku” by Satomi Satou & Ai Kayano (eps 2-4, 6-11)

2: “Kimi ni Matsuwaru Mystery” by Satomi Satou and Ai Kayano (eps 12-14, 16, 18, 20-22)

TRAMA

Nonostante odi sprecare energie e sia estremamente pigro, Hotaro, un ragazzo del primo anno di liceo, viene coinvolto dalla sorella nel club scolastico di cultura classica.

Qui fa la conoscenza di Eru Chitanda, la migliore studentessa della scuola, e degli altri due membri: Fukube Satoshi e Ibara Mayaka.

La grande curiosità di Eru, e le spiccate abilità deduttive di Hotaro, porteranno i due ragazzi e i loro amici a indagare su diversi avvenimenti misteriosi, che finiranno per trasformare il loro club in un gruppo di investigazione!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yūichi Nakamura – Hotaro Oreki

Satomi Satou – Eru Chitanda

Ai Kayano – Mayaka Ibara

Daisuke Sakaguchi – Satoshi Fukube

Aki Toyosaki – Rie Zenna

Ami Koshimizu – Midori Yamanishi

Aoi Yūki – Kurako Eba

Atsushi Abe – Tomohiro Haba

Katsuyuki Konishi – Takeo Kaitō

Mami Koyama – Yōko Itoigawa

Mariya Ise – Misaki Sawakiguchi

M-umi -ano – Ayako Kouchi

Minori Chihara – Yuri Kōnosu

Miyu Irino – Jirō Sugimura

Naomi Shindoh – Shōko Yuasa

Ryotaro Okiayu – Mashi Tōgaito

Ryou Hiroh-hi – Mamiko Senoue

Saori Hayami – Kaho Jūmonji

Satsuki Yukino – Tomoe Oreki

Takayuki Kondou – Jun’ya Nakajō

Takumi Yamazaki – Omichi-sensei

Toshiyuki Morikawa – Muneyoshi Kugayama

Yoshihisa Kawahara – Koreyuki Tani

Yui Ogura – Kayo Zenna

Yukana – Fuyumi Irisu

Yuuki Tai – Takeo Katsuta

