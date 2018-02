A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Glass no Kamen – (Garasu no kamen – ガラスの仮面)

Traduzione letterale: La Maschera di Vetro

Il titolo si riferisce metaforicamente alla maschera che gli attori indossano quando esprimono delle emozioni che non sono realmente loro, e al fatto che tale maschera è fragile come il vetro: se gli attori si distraggono la maschera può rompersi, mostrando al pubblico i loro veri sentimenti (spiegazione tratta da Wikipedia)

Titolo internazionale: Glass no Kamen – Glass Mask

Genere: serie tv – shoujo, drammatico, sentimentale, teatro

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 23 (concluso) + 1 ep. speciale riassuntivo

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Settembre 1984

Tratto: prima serie tv tratta dal manga “La Maschera di Vetro” di Suzue Miuchi. L’anime arriva fino al 13 volume del fumetto.

Director: Gisaburo Sugii

Script: Chifude Asakura, Keisuke Fujikawa, Masaki Tsuji, Motoko Misawa, Tomoko Konparu, Yoshimi Shinozaki

Character design: Makoto Kuniyasu

Music: Kazuo Otani

Studios: Eiken

Titolo in Italia: Il grande sogno di Maya

Anno di pubblicazione in Italia:

Trasmissione in tv: trasmesso per la prima volta su Italia Uno nel 1985. Trasmesso più volte sulle reti mediaset. Nel 2011 arriva su Sky (satellitare), sul canale Man-Ga.

Censura nella trasmissione televisiva: no, ma tutte le trasmissioni su Mediaset non avevano l’episodio speciale riassuntivo, trasmesso in Giappone per ultimo.

Su Sky invece è stato trasmesso, ma in lingua originale sottotitolato in italiano. L’episodio è interamente dedicato ad un flashback dei pensieri della signora Tsukikage che ripensa a tutto l’accaduto fino a quel momento.

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Yamato Video (con tutti gli episodi)

Sigle:

Opening

“Glass no Kamen” by Mariko Ashibe

Ending

“Purple Light” by Mariko Ashibe

“Natsu no biyaku” by Sister Q

Sigla italiana

“Il grande sogno di Maya” di Cristina D’Avena

Anime relativi:

– Nel 2005 è stato realizzato in remake di questa serie tv (inedita in Italia) di 51 episodi, con lo stesso titolo.

TRAMA

Il sogno della tredicenne Maya Kitajima e’ quello di diventare una grande attrice. Un giorno incontra Chigusa Tsukikage, una attrice costretta ad abbandonare le scene a causa di un incidente, che vede in Maya grandi possibilità artistiche, e comincia a dedicarsi alla ragazza per portarla sulle scene, anche se i suoi insegnamenti sono a volte molto duri.

Nella sua scalata al successo, Maya entra in rivalità con un altra ragazza, Ayumi Himekawa, figlia di una famosa attrice, che sogna di avere la parte della protagonista in un opera molto ambita dalle compagnie teatrali, la “Dea Scarlatta”, della quale ha i diritti proprio la signora Tsukikage, che però non vuole cederla a nessuno.

Quando Maya cade nello sconforto e perde la voglia di recitare, per via di alcuni problemi famigliari, viene consolata da un misterioso ammiratore, che le manda un mazzo di rose viola. L’uomo, che verrà chiamato da Maya “ammiratore delle rose scarlatte” da quel giorno continuerà a incitarla, attraverso lettere, denaro e rose scarlatte. Dietro si cela un uomo d’affari, Masumi Hayami, ritenuto da tutti una persona senza scrupoli e sentimenti, e che invece di è innamorato perdutamente di Maya.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Il doppiaggio italiano è stato eseguito presso lo Studio Monachesi con la collaborazione della COOP. ADC, sotto la direzione di Marco Balbi e di Raffaele Fallica.

Doppiatore italiano – Personaggio

Elda Olivieri – Maya Kitajima

Elisabetta Cesone – Ayumi

Laura Rizzoli – Signora Tsukikage

Agostino De Berti – Masumi Hayami

Adele Pellegatta – Utako Himekawa

Lisa Mazzotti – Sayaka

Marcello Cortese – Yuu Sakurakouji

Silvana Fantini – Rei Aoki

Rosetta Salata – Voce Narrante

LINK inerenti alla serie

Materiale su “La Maschera di Vetro” presente sul sito:

Altre opere di Gisaburo Sugii presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!