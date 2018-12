A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Mahou no Princess Minky Momo – (魔法のプリンセス ミンキーモモ)

Traduzione letterale: La principessa della magia Minky Momo

Titolo internazionale: Magical Princess Minky Momo – Fairy Princess Minky Momo

Genere: serie tv – fantasy, magia

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 63 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1982

Tratto: storia originale

Director: Kunihiko Yuyama

Series Composition: Takeshi Shudō

Character design: Ayumi Hattori, Noa Misaki, Toyoo Ashida

Music: Hiroshi Takada

Studios: Production Reed

Titolo in Italia: Il magico mondo di Gigì (prima edizione) – Benvenuta Gigì (repliche dal 1990 in poi)

Anno di pubblicazione in Italia: 1983

Trasmissione in tv: reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no (nomi a parte)

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

Sigle:

Sigle originali

opening

“Love, Love, Minky Momo” by Mami Koyama

ending

“Minky suteki Doriminpa” by Mami Koyama

Sigle italiane

“Il magico mondo di Gigì” de I Sorrisi (edizione 1983)

“Benvenuta Gigì” di Cristina D’Avena (edizione 1990)

TRAMA

Il Mondo della Fantasia rischia di sparire perchè gli esseri umani, sulla Terra, stanno perdendo la capacità di sognare. Così Gigì, la figlia dei regnanti, arriva nel nostro mondo per ridare speranza e capacità di immaginazione alle persone.

Gigì va a vivere a casa di due veterinari (i quali, sotto ipnosi, credono sia loro figlia), accompagnata dai suoi amici Bonki, Coco e Yum Yum, rispettivamente un cane, una scimmietta e un canarino. La bambina ha dei poteri magici e una bacchetta, con la quale realizzate i desideri di chi incontrerà, inoltre può anche trasformarsi in un’adulta.

Per compiere la sua missione Gigì deve riuscire a far brillare le 12 gemme della corona del padre, e per farlo dovrà compiere delle buone azioni (ogni quattro buone azioni si accende una gemma).

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Nome originale (nome italiano) – doppiatore

Minky Momo (Gigì) – Paola Del Bosco (ep. 1-52), Donatella Fanfani (ep. 53-63)

Shindobuk (Bonki) – Stefano Carraro (ep. 1-52), Mario Scarabelli (ep. 53-63)

Motcha (Cocò) – Stefano Dondi

Pipil (Yum Yum) – Eva Ricca (ep. 1-52), Roberta Gallina Laurenti (ep. 53-63)

Padre terrestre di Gigì – Giacomo Zito

Madre terrestre di Gigì – Eva Ricca (ep. 1-52), Lisa Mazzotti (ep. 53-63)

Re Robin – Stefano Carraro (ep. 1-52), Diego Sabre (ep. 53-63)

Regina – Eva Ricca (ep. 1-52), Graziella Porta (ep. 53-63)

Daisy – Eva Ricca

Kajira – Antonio Paiola

OPERE RELATIVE

Anime

– Tanto tempo fa… Gigì – serie tv

– Il magico mondo di Gigì: Viaggio nell’isola senza tempo – oav

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Il magico mondo di Gigì” presente sul sito:

Altre opere di Kunihiko Yuyama presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.