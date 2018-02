A cura di Anne

Titolo originale: Hakushon Daimaou – (ハクション大魔王)

Titolo internazionale: The Genie Family – Bob in the Bottle

Genere: serie tv – kodomo, comico, fantasy

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre 1969 a Settembre 1970

Tratto: storia originale

Director: Hiroshi Sasagawa

Original creator: Tatsuo Yoshida

Script: Tsunehisa Ito

Studios: Tatsunoko Production

Titolo in Italia: Il mago pancione Etcì

Anno di pubblicazione in Italia: 1983

Trasmissione in tv: reti locali

Censura nella trasmissione televisiva: no, qualche cambio di nomi e formule magiche a parte (ma essendo una serie per bambini, ci sta)

Edizione italiana: non uscita in Dvd in Italia

Sigla italiana

“Il mago pancione Etcì” di Andrea e Sabrina

TRAMA

Un bambino di nome Kanchan un giorno trova una specie di anfora, con sopra dipinto un buffo faccione. Quando per puro caso il bimbo starnutisce, dall’anfora esce fuori un mago buffo, con un grosso pancione, naso e bocca grande, che si presenta come Etcium, un grande mago!

Nella bottiglia magica vivono anche sua moglie Singhiozzo e la figlia Sbadiglio. I tre geni cercheranno di aiutare Kanchan in tutti i suoi problemi quotidiani, ma a volte combineranno ancora più guai!

La formula magica usata dal Mago Pancione in Italia è “Auli Aule Tulilem Blem Blu”, che riprende un pezzo del 1961 di Adriano Celentano.

DOPPIATORI

Direzione del Doppiaggio: Giovanni Brusatori

Dialoghi: Bianca Maria Toso

Doppiatore italiano – Personaggio

Bruno Cattaneo – Etcì

Gabriella Andreini – Kanchan

Beatrice Margiotti – Sbadiglio

Carla Comaschi – Madre

Liù Bosisio – Ciccione

Marco Bonetti – Padre

Monica Cadueri – Lucy

