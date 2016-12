A cura di Wizard09

SCHEDA

Titolo originale: Kaze to Ki no Uta -SANCTUS- Sei naru kana – (風と木の詩 SANCTUS-聖なるかな-)

Titolo internazionale: The Poem of Wind and Trees

Genere: oav – drammatico, shounen-ai, psicologico, storico, vita scolastica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 60 minuti

Anno di uscita in Giappone: 6 Novembre 1987

Tratto: dal manga “Kaze no ki no uta” di Keiko Takemiya edito Shogakukan (1976-1984)

Regista: Yoshikazu Yasuhiko

Character design: Yoshikazu Yasuhiko

Musiche: Nobuyuki Nakamura

Studio di animazione: Herald Enterprise

Titolo in Italia: Il poema del vento e degli alberi

Anno e Edizione italiana: Yamato Video 1997 (VHS) poi nel 2006 (DVD)

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Sigle:

La colonna sonora, compresa l’apertura e la chiusura, sono composte da brani di Chopin e Bach.

TRAMA

Arles, 1887. Serge Battour ritorna dopo molti anni all’accademia Lacombrade, un collegio maschile in cui studiava da ragazzo.

Tornato in quella che era la sua stanza, mai piú utilizzata da allora, cominciano a riaffiorare i ricordi del suo passato: il primo giorno di scuola, i professori, la stanza e l’incontro con il ragazzo che avrebbe stravolto la sua vita… Gilbert Cocteau.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Noriko Ohara – Serge

Yuko Sasaki – Gilbert

Hiroshi Takemura – Pascal

Kaneto Shiozawa – Auguste Beau

Sho Hayami – Jack Dren

Tsutomu Kashiwakura – Carl

Yoshiko Sakakibara – Rosemarine

Asami Mukaidono – Kurt

Juurouta Kosugi – Professore Watts

Koichi Chiba – Professore Louie Renet

Rin Mizuhara – Nekaa

Takako Nishihara – Jack

Toku Nishio – Headmaster

Yoshiya Nemoto – Professore Luche

Youko Ogai – Sebastian

Doppiatori italiani

Giorgio Bonino – Serge Bateaur (adulto)

Marisa Della Pasqua – Serge Bateaur (ragazzo)

Paola Della Pasqua – Gilbert Cocteau

Anna Maria Tulli – Carle Merzee

Luca Sandri – Rosmarine

Marco Balbi – Auguste Beau

Patrizia Scianca – Jacques

Adolfo Fenoglio – Rettore

Augusto Di Bono – Professore Luche

Felice Invernici – Cour

Marco Balzarotti – Professore Watts

Marinella Armagni – Jules

Vladimiro Landoni – Maestro Louis Rene’

COMMENTI

