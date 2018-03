A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Iria: Zeiram the Animation – (イ・リ・ア ゼイラム The Animation)

Titolo internazionale: Iria: Zeiram the Animation

Genere: oav – avventura, azione, fantascienza, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 oav (di 30 minuti circa l’uno)

Anno di uscita in Giappone: 1994

Tratto: storia originale

Director: Tetsuro Amino

Script: Hajime Matsumoto (eps 4-5) Naruhisa Arakawa (ep 2) Tetsuro Amino (eps 1, 3) Yoshihisa Arakawa (ep 6)

Original Character Design: Masakazu Katsura

Character design: Ryunosuke Otonashi

Music: Yoichiro Yoshikawa

Studios: Ashi Production

Titolo in Italia: Iria: Zeiram the Animation

Anno di pubblicazione in Italia: 1995

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: pubblicato in vhs dalla Yamato Video

Sigle:

Opening

“Tokete Iku Yume no Hate ni” by Yayoi Goto

Ending

“Although the Dream is Far” by Mitsuko Shiramine

TRAMA

Questa serie di Oav è ispirata ad un film live intitolato “Zeiram”, portato anch’esso in Italia in vhs dalla Yamato Video. Non bisogna aver visto il live action per capire la trama dell’anime.

Sul pianeta Myce vive Iria, una bella e determinata ragazza, che è apprendista e sorella minore di un famoso cacciatore di taglie, Glenn.

Un giorno a Glenn viene chiesto di prestare soccorso all’astronave Karma, guasta e alla deriva nello spazio, e di recuperare il suo prezioso contenuto. Iria riesce, non con poco sforzo, a convincere il fratello a portarla con sè. Con loro va anche Bob, amico e socio dei fratelli.

Ma una volta giunti sulla Karma, scoprono che trasportava un terribile mostro: lo Zeiram. La creatura si è liberata, e sta uccidendo chiunque gli capiti a tiro, e nemmeno le armi più potenti sembrano potere nulla contro di lui.

Iria si salva quasi miracolosamente, ma giura vendetta…

IMMAGINI

DOPPIATORI

Direttore del Doppiaggio: Raffaele Farina

Doppiatore italiano – Personaggio

Maddalena Vadacca – Iria

Elisabetta Spinelli – Kei

Claudio Moneta – Glen

Orlando Mezzabotta – Bob

Stefano Albertini – Fujikuro

Augusto Di Bono – Puttbayar

Davide Garbolino – Kominasa

Enrico Maggi – Dr. Tooka

