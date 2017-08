A cura di M.

Titolo originale: Isekai Shokudou – (異世界食堂)

Titolo internazionale: Restaurant to Another World

Genere: serie tv – cucina, fantasy, soprannaturale

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: 4 Luglio 2017 – in corso

Tratto: da una serie di Light novel di Junpei Inuzuka

Director: Masato Jinbo

Series Composition: Masato Jinbo

Script: Masato Jinbo

Character design: Keiichi Sano, Takao Sano

Music: Miho Tsujibayashi, TOMISIRO

Studios: Silver Link.

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Restaurant to Another World

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening

“One In A Billion” by Wake Up, May’n!

Ending

“Chiisana Hitotsubu” by Kiyono Yasuno

Trailer originale (con sottotitoli in inglese)



TRAMA

Il “Nekoya” è un vecchio ristorante con l’insegna a forma di gatto, che da anni serve da mangiare nella pausa pranzo agli impiegati di Tokyo. Ma, quando è chiuso, si trasforma in un locale per… creature mitologiche e fantasy. Che siano draghi, fate, o mostri, tutti vanno pazzi per quelle delizie a loro sconosciute, che invece non sono che piatti della nostra normale cucina.

Una notte il cuoco del locale, il misterioso Tenshu, trova una ragazzina dai capelli biondi e con le corna nascosta nella sua cucina, molto spaventate e affamata… chi sarà mai?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Junichi Suwabe – Tenshu

Sumire Uesaka – Aletta

Fumihiko Tachiki – Alphonse

Houchu Ohtsuka – Tatsugorō

Kiyono Yasuno – Sarah Gold

Motomu Kiyokawa – Artorius

Saori Ōnishi – Kuro

Shizuka Itou – Red Queen

Tomokazu Sugita – Heinrich

