A cura di Leonatos

SCHEDA

Titolo originale: Ixion Saga DT – (イクシオン サーガ DT)

Titolo internazionale: Ixion Saga DT – Ixion Saga Dimension Transfer

Genere: serie tv – azione, avventura, commedia, fantasy, parodia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre 2012 ad Aprile 2013

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dalla serie di videogiochi online “Ixion Saga” della Capcom

Director: Shinji Takamatsu

Series Composition: Akatsuki Yamatoya

Script: Akatsuki Yamatoya, Katsuhiko Chiba, Michiko Yokote

Character design: Shinji Takeuchi

Music: Hitoshi Fujima, Junpei Fujita

Studios: Brain’s Base

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“DT Suteru” by Golden Ixion Bomber DT

“DT-sha Tele” by Ixion Cast

Ending

“Let’s Go ED” by Ixion Cast

TRAMA

Kon è un amante dei mmorpg (videogiochi online) e passa molto tempo a giocare in rete, quando un giorno una Pg (personaggio) gli si avvicina chiedendo aiuto per una quest; tutto eccitato di essere stato avvicinato da una ragazza accetta… ma viene letteralmente catapultato in un altro mondo proprio durante uno scontro!

La piccola principessa Ecarlate, del regno di St. Piria, e la sua scorta (il muscoloso cavaliere Sainglain ed il pistolero trans Mariandale) sono stati attaccati dai soldati di una ignota organizzazione che vogliono impedirle di recarsi alla capitale del regno per incontrare il suo futuro marito, il duca Jugglaburk. L’annullamento delle nozze potrebbe causare una guerra che pare interessare a certe fazioni del regno.

Kon sconfigge il luogotenente (cadendogli letteralmente in testa dal cielo!) che stava per catturare la principessa e, successivamente, batte anche il suo comandante, perciò viene nominato cavaliere dalla principessina, venendo obbligato a scortarla fino alla città capitale, ove poi potrà anche chiedere ai saggi come poter tornare nel suo mondo, proteggendola dai continui attacchi dei loro nemici.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Takuya Eguchi – Kon Hokaze

Hiroshi Kamiya – Erecpyle Dukakis

Jun Fukuyama – Mariandale

Kazuya Nakai – Sandgren

Kenichi Suzumura – Gustave

Koji Yusa – Lord Jugglerback

Mitsuki Saiga – KT

Ryoko Shintani – Alma Flora

Shiori Mikami – Princess Ecarlate

Tomokazu Sugita – Leon

Yoshim-a Hosoya – Pet

Yuuki Kaji – Variation

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Shinji Takamatsu presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!