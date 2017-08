A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Jikan no Shihaisha – (時間の支配者)

Titolo internazionale: Chronos Ruler

Genere: serie tv – shounen, azione, combattimenti, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2017 – in corso

Tratto: dall’omonimo manga di Pon Jea

Director: Masato Matsune

Series Composition: Michiko Yokote

Script: Hiroyuki Yoshino, Masato Matsune, Michiko Yokote

Character design: Hiroya Iijima

Music: Evan Call

Studios: Project No.9

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Chronos Ruler

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening

“RULER GAME” by Fo’xTails

Ending

“Jikan wa Mado no Mukōgawa” by Nagi Yanagi

Trailer originale



TRAMA

A mezzanotte di una serata di luna piena, davanti al campanile del cimitero, se si esprime il desiderio di riportare indietro il tempo, questo avverrà. La leggenda è popolare tra le ragazze della locale scuola superiore, e così Koyuki, che ha da poco perso il suo amato fratello maggiore, decide di provare.

Ma esprimere quel desiderio non fa che richiamare dei mostri chiamati “orologhi”, che in realtà rubano i minuti agli umani. Quando un “orologo” morde una persona, gli sottrae tutta la durata della sua vita, fino ad ucciderla.

A combattere questi mostri ci sono però dei guerrieri, i “chronos ruler”, che possono modificare il tempo e lo spazio con le loro armi. Victor e Kiri sono diventati chronos ruler dopo aver perso una persona a loro cara. Ma per combattere gli orologhi, hanno dovuto pagare un alto prezzo…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Jun Fukuyama – Victor “Vict” Alexandervich Putin

Kaito Ishikawa – Kiri Victorvich Putin

Kenji Akabane – Blaze

Rie Kugimiya – Mina Putin

Shizuka Itou – Ice Raider

Tomokazu Sugita – Ice Raider (Male)

Tomokazu Sugita – Snake

Chika Anzai – Koyuki

