SCHEDA

Titolo originale: Joshikousei: Girl’s High – (女子高生 GIRL’S HIGH)

Titolo internazionale: Girl’s High – High School Girls

Genere: serie tv – seinen, commedia, ecchi, scolastico, slice o life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Aprile a Giugno 2006

Rete tv giapponese: AT-X, Chiba Television

Tratto: dal manga “JoshiKousei: Girl’s High” di Towa Oshima

Director: Yoshitaka Fujimoto

Series Composition: Hideki Shirane

Character design: Seiji Kishimoto

Music: Angel Note

Studios: Arms

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Kirameku” di yozuca*

Ending

“incl.” di meg rock

TRAMA

Takahashi Eriko, Suzuki Yuma e Sato Ayano non vedono l’ora di andare alle superiori, e di entrare nell’esclusivo istituto femminile dove si sono iscritte. Immaginano questa favolosa scuola come un posto dove tutto sarà perfetto, carino, elegante… super!

Decidono di andare a visitare la scuola il giorno prima dell’inizio dell’anno accademico, dove incontrano altre tre ragazze che si sono lì in avanscoperta: Kouda Akari, Himeji Kyoko e Ogawa Ikue.

Le sei ragazze fanno amicizia, e decidono di fare di tutto per divertirsi durante l’anno scolastico; anche se l’istituto è molto diverso da come immaginavo!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hitomi Nabatame – Eriko Takahashi

Kyoko Hikami – Kyoko Himeji

Mamiko Noto – Ayano Sato

M-umi -ano – Yuma Suzuki

Satsuki Yukino – Akari Koda

Sawa Ishige – Ikue Ogawa

Ai Shimizu – Momoka Suzuki

Mikako Takah-hi – Mari Saionji

Mitsuaki Madono – Yuuichiro Odagiri

Takahiro Mizushima – Takanori Shimotakatani

Eri Saito – Fumino Sato

Hana Takeda – Daichi Takahashi

Keiji Okuda – Kaoru Matsuo

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yoshitaka Fujimoto presenti sul sito:

