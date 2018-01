A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Kamisama Hajimemashita – (神様はじめました)

Titolo internazionale: Kamisama Kiss

Genere: serie tv – shoujo, sentimentale, soprannaturale, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre a Dicembre 2012

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal manga “Kamisama Kiss” di Julietta Suzuki

Director: Akitaro Daichi

Script: Akitarō Daichi (eps 1-13) Michiko Yokote (eps 12-13)

Character design: Junko Yamanaka

Music: Toshio Masuda

Studios: TMS Entertainment

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Yaoi801.

Sigle:

Opening

“Kamisama Hajimemashita” by Hanae

Ending

1: “Kamisama Onegai” by Hanae

2: “Kamisama Onegai” by Daisuke Kishio (ep 10)

Trailer



Anime relativi:

– “Kamisama Hajimemashita 2” serie tv, sequel

TRAMA

Nanami Momozono è una studentessa con un padre egoista, che non pensa per niente a lei. L’uomo infatti è un giocatore d’azzardo, preso solo dal gioco, e un giorno non esita a sparire nel nulla dopo aver perso la casa a causa dei debiti.

Rimasta sola al mondo e senza un posto dove abitare, Nanami per caso incrocia Mikage, un ragazzo che ha molta paura dei cani. Dopo averlo “salvato” da un cane randagio (a dir la verità piuttosto innocuo!), gli racconta la sua storia.

Mikage, commosso dalla sua situazione, offre alla ragazza la sua casa. Tanto lui dovrà assentarsi, e gli dona volentieri nel frattempo la sua dimora… a dir la verità un po’ troppo volentieri!

Felice, ma anche senza altra possibilità, Nanami accetta.

Quando va all’indirizzo che gli ha dato, però, con enorme sorpresa trova un tempio, apparentemente abbandonato.

Entrando, però, viene accolta da… un demone volpe! Tomoe, quello il suo nome, ha l’aspetto di un bellissimo ragazzo, con le orecchie da volpe.

L’uomo la informa, mal volentieri, che è diventata la nuova sacerdotessa e padrona del tempio!

Riuscirà Nanami a vivere la sua normale vita da studentessa, ma allo stesso tempo svolgere al meglio il suo ruolo da sacerdotessa? Senza contare che lo scorbutico Tomoe comincia ad interessargli parecchio…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Shinnosuke Tachibana – Tomoe

Suzuko Mimori – Nanami Momozono

Akemi Okamura – Kamehime

Akira Ishida – Mikage

Chika Ookubo – Kotetsu

Daisuke Kishio – Kurama

Daisuke Namikawa – Sukuna Ryuuou

Hiroki Takahashi – Otohiko

Natsuyo Atarashi – Onikiri

Nobuhiko Okamoto – Mizuki

Satomi Satou – Ami Nekota

Shūta Morishima – Isobe

Yu Kobayashi – Isohime

Yui Horie as Numa – Himemiko

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Kamisama Kiss” presente sul sito:

Altre opere di Akitaro Daichi presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!