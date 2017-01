A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Kamisama Kazoku – (神様家族)

Titolo internazionale: God family

Genere: serie tv – commedia, scolastico, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Maggio a ad Agosto 2006

Rete tv giapponese: Animax

Tratto: dalla serie di light novel “Kamisama Kazoku” di Yasuda Suzuhito e Kuwashima Yoshikazu.

Director: Kimitoshi Chioka

Script:Reiko Yoshida, Tomoko Konparu, Yasuko Kobayashi, Yoshimi Narita, Yumi Kageyama

Character design: Hideaki Maniwa

Music: Hiroyuki Takei

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano grazie al gruppo UMS Fansub.

Sigle:

Opening

“Brand New Morning” di Mai Mizuhashi

Ending

“Toshokan dewa Oshiete Kurenai, Tenshi no Himitsu” di Miraku

TRAMA

Samatarou Kamiyama è uno studente con una grossa particolarità… la sua famiglia è formata da divinità! I due genitori, Osamu e Venus, sono dei a tutti gli effetti, i loro tre figli invece – Samatarou, Meme e Fumiko – sono ancora semplici candidati.

La famiglia vive sulla Terra per dare modo proprio ai ragazzi di imparare a convivere con gli umani, e diventare così degni successori dei genitori.

Purtroppo però Samatarou è parecchio viziato, il padre e la madre esaudiscono qualsiasi suo desiderio senza farlo mai faticare o impegnare. Inoltre il ragazzo nemmeno si accorge che il suo angelo custode, una ragazza di nome Tenko che conosce fin dall’infanzia, è da tempo innamorata di lui, perciò lo protegge e lo aiuta come può.

Per complicare la situazione, un giorno Samatarou si innamora a prima vista di Kumiko, una ragazza mortale, e si mette in testa di conquistarla senza far ricorso al potere divino. Cosa farà ora Tenko?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Daisuke Kishio – Samatarou Kamiyama

Ami Koshimizu – Tenko

Ai Maeda – Kumiko Komori

Akemi Kanda – Meme Kamiyama

Hiroaki Miura – Shinichi Kirishima

Mamiko Noto – Ai Tachibana

Mariko Kouda – Fumiko

Masashi Ebara – Osamu Kamiyama

Nanaho Katsuragi – Venus Kamiyama

Ryou Hirohashi – Lulu

Yasuhiro Takato – Suguru

Yumi Touma – Misa Kamiyama

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kimitoshi Chioka presenti sul sito:

Dragon Ball Super serie tv, anime

