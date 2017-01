A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Karas – (鴉 -KARAS-)

Titolo internazionale: Karas: The Prophecy – Karas: The Revelation

Genere: oav – azione, fantascienza, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 6 Oav, di trenta minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: 2005 – 2006

Tratto: storia originale

Director: Keiichi Satou

Series Composition: Shin Yoshida

Script: Masaya Honda, Shin Yoshida

Character design: Kenji Hayama

Music: Yoshihiro Ike

Studios: Tatsunoko Production

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo Kanjisub.

Sigle:

Opening

“REVELATION” di Yoshihiro Ike

Ending

1: “Selenite” di Rurutia

2: “Under Fire” di Sasha Antonis

TRAMA

“Quando calano le tenebre ed arriva la notte, le persone accendono le luci per allontanare l’oscurità, perchè sentono che c’è qualcosa che si nasconde nell’ombra.”

A Tokyo gli umani convivono inconsapevolmente con spiriti e demoni, ma dopo la morte del guardiano Karas che proteggeva la città, si susseguono ormai frequenti ed inspiegabili omicidi, la cui natura va ben oltre la comprensione umana.

Per fermare le morti, la bizzarra sacerdotessa Yurine sta cercando da tempo un nuovo guerriero: così si imbatterà nella sua ricerca nel giovane Otaha, secondo lei adatto al ruolo. Ma indossare l’armatura di Karas, sconfiggere i demoni e ristabilire la pace, non sarà cosa facile…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Toshihiro Wada – Otoha

Kasumi Suzuki – Yurine

Asuka Shibuya – Hinaru

Keiji Fujiwara – Nue

Hiroto Torihata – Kure Narumi

Hitomi Nabatame – Homura

Kiyoyuki Yanada – Suiko

Mai Nakahara – Chizuru

Saeko Chiba – Sagizaka Yoshiko

Takahiro Sakurai – Houshun’in Ekou

Tetsuo Goto – Minoru Sagisaka

