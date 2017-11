A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Karin – (かりん)

Titolo internazionale: Karin: Chibi Vampire

Genere: serie tv – shounen, commedia, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Novembre 2005 a Maggio 2006

Rete tv giapponese: WOWOW

Tratto: dal manga “Karin” di Yuna Kagesaki

Director: Shinichiro Kimura

Series Composition: Yasunori Yamada

Script: Junichi Shintaku, Masaharu Amiya, Saharu Amiyama, Sumio Uetake, Takashi Aoshima, Yasunori Yamada

Character design: Yumi Nakayama

Music: Masara Nishida

Studios: J.C.Staff

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“scarlet” by BRACE;d

Ending

“Mou hitotsu no birthday” by Fm.θ

TRAMA

Karin Maaka è una studentessa del liceo un po’ anemica, e afflitta da frequenti epistassi. Ciò sembrerebbe perfettamente normale, se non fosse per il fatto che Karin è la figlia maggiore di un’antica famiglia di vampiri, costretti secoli fa a fuggire dal continente eurasiatico e rifugiarsi in Giappone.

Ma non solo, a differenza di tutti gli altri membri della sua famiglia, Karin non è né in grado di nutrirsi succhiando il sangue degli esseri umani né di rimuovere loro la memoria (come san fare tutti i vampiri). Per di più, in determinate circostanze, il suo sangue si auto-duplica autonomamente e lei è costretta a liberarsene in qualche modo… il più delle volte mordendo e iniettandolo a degli esseri umani, e ricorrendo all’aiuto della sorellina per cancellare la memoria al malcapitato!

Ma un giorno nella sua scuola si trasferisce un misterioso ragazzo…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Sayuri Yahagi – Karin Maaka

Katsuyuki Konishi – Kenta Usui

Aya Hisakawa – Fumio Usui

Emi Shinohara – Carrera Marker

Hirofumi Nojima – Boogie-kun

Hiroshi Matsumoto – Henry Marker

Junichi Suwabe – Ren Maaka

Junpei Takiguchi – Narration

Kouki Miyata – Winner Sinclair

Mikako Takahashi – Maki Tokitou

Yuka Inokuchi – Anju Maaka

