Titolo originale: Kekkaishi – (結界師)

Titolo internazionale: Kekkaishi – Barrier Master

Genere: serie tv – shounen, azione, soprannaturale, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Ottobre 2006 a Febbraio 2008

Tratto: dal manga “Kekkaishi” di Yellow Tanabe

Director: Kenji Kodama

Series Composition: Hiroshi Ohnogi

Script: Miyuki Kishimoto, Yoichi Kato

Character design: Hirotoshi Takaya

Music: Taku Iwasaki

Studios: Sunrise

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano grazie al gruppo UMS Fansub.

Sigle:

Opening

“Sha la la – Ayakashi NIGHT” di Saeka Uura

Ending

1: “Akai Ito” di Koshi Inaba (eps 1-15, 38, 40, 48, 52)

2: “Sekaijū doko o Sagashite mo” di Aiko Kitahara (eps 16-23, 39, 44, 51)

3: “My Mirai” diy Saeka Uura (eps 24-30, 41, 46, 49)

4: “Kyūkei Jikan Juppun” di Saeka Uura (eps 31-37, 42-43, 45, 47, 50)

I membri di due famiglie proteggono da generazioni la città di Karasumori. In particolare, la scuola superiore è un luogo in cui gli ayakashi (demoni notturni) si riuniscono, e riescono a diventare molto più potenti in poco tempo.

Il compito delle due famiglie, la famiglia Sumimura e la famiglia Yukimura, è quello di portare la stabilità eliminando gli ayakashi di notte, eregendo soprattutto delle barriere (“kekkai”).

Le due dinastie sono in competizione e lotta, ma i due membri attuali più giovani, Yoshimori (lui) e Tokine (lei), sono invece molto amici…. e forse anche qualcosa in più.

