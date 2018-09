A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Kenko Zenrakei Suieibu Umisho – (ケンコー全裸系水泳部 ウミショー)

Titolo internazionale: Umisho – Umisho High School Naked Swimming Club

Genere: serie tv – shounen, comico, ecchi, scolastico, sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Luglio a Settembre 2007

Tratto: dall’omonimo manga di Mitsuru Hattori

Director: Koichiro Sohtome

Series Composition: Mamiko Ikeda

Character design: Rie Nishino

Music: Yasumasa Satou

Studios: Artland

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Bowling Ball Fansubs.

Sigle:

Opening Theme:

“DOLPHIN☆JET” by Ayane

Ending Theme:

“Splash BLUE ~ Taiyō to Lemonade” by Ayumi Murata

TRAMA

La vicenda si svolge nella Prefettura di Kanagawa, e ruota intorno ai membri del club di nuoto del liceo Umineko Shougyo, detto “Umisho”.

Il protagonista maschile è Okiura Kaname, allenatore ufficioso della squadra; anche se il ragazzo non sa nuotare e ha anzi il terrore dell’acqua; perchè quando era bambino, durante una vacanza ad Okinawa, dice di essere stato afferrato da una sirena e trascinato sott’acqua.

La protagonista femminile invece è Ninagawa Amuro una ragazza molto vivace, che si è appena trasferita da Okinawa col padre, a bordo di una casa galleggiante. Ama l’oceano, nuotare nuda, e mangiare pesce.

Il capitano della squadra è Ikariya Masa, anche se del nuoto non gli importa poi molto, perchè ama il majong e lo spogliarsi in pubblico.

La vicecapitana è Orizuka Momoko, l’unica che si impegna duramente per la squadra, a volte fin troppo, tanto da essere disposta a tutto.

Gli altri membri del club non sono meno strambi.

In questa assurda situazione, Amuro sembra quella un po’ più normale… ma non nasconderà qualche segreto?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Toshiyuki Toyonaga – Kaname Okiura

Aki Toyosaki – Amuro Ninagawa

Hitomi Nabatame – Momoko Orizuka

Ai Shimizu – Maki “Makio” Ikuta

Ayumi Murata – Kaori Himekawa

Makoto Yasumura – Masa Ikariya

Ryoko Shintani – Sanae Kise

Satomi Koorogi – Seito Takeda

Sayuri Yahagi – Maaya Nanako

Yukari Fukui – Mirei Shizuoka

OPERE RELATIVE

Manga

– Kenko Zenrakei Suieibu Umisho

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Koichiro Sohtome presenti sul sito:

Hakushaku to Yousei serie tv, anime

RECENSIONI

