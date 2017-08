A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Knight’s & Magic – (ナイツ&マジック)

Titolo internazionale: Knight’s & Magic

Genere: serie tv – azione, combattimenti, fantasy, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 9 – in corso (ne sono previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2017 – in corso

Tratto: da una serie di Light Novel di Hisago Amazake-no

Director: Yusuke Yamamoto

Series Composition: Michiko Yokote

Script: Michiko Yokote, Noboru Kimura

Character design: Kenichirō Katsura

Music: Masato Kōda

Studios: 8bit

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Yamato Animation, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Knight’s & Magic

Distributore: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Hello!My World!!” by fhána

Ending

“You & I” by Ayaka Ohashi

Trailer originale



TRAMA

Kurata è un programmatore di videogiochi, con la passione per i modellini mecha (robottoni). Dopo aver avuto un brutto incidente stradale, si reincarna in un bambino di famiglia nobile in un mondo fantasy, di nome Ernesti “Eru” Echevarria, ma con ancora le memorie della sua vita precedente!

Nella sua nuova realtà esistono dei robot che si muovono grazie alla magia, i “Silouhette Knight”, impegnati a difendere l’umanità dai mostri chiamati “Bestie Demoniache”.

Eru decide di intraprendere la strada per diventare un pilota dei Silouhette, frequentando un accademia apposita, e studiando molto seriamente la magia. Grazie alle conoscenze della sua vecchia esistenza, Eru comincia anche a inventarsi delle modifiche ai Khight, diventando così molto bravo. Ma ci sono diversi problemi e misteri, attorno ai mecha e ai mostri che li attaccano…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Rie Takahashi – Ernesti “Eru” Echevarria

Atsushi Imaruoka – David Hepken

Ayaka Ohashi – Adeltrud “Adi” Walter

Hidetaka Tenjin – Mathias Echevarria

Kazuyuki Okitsu – Dietrich Knitz

Masaru Ikeda – Lauri Echevarria

Natsumi Fujiwara – Batson Termonen

Sayaka Ohara – Celestina Echevarria

Sayaka Senbongi – Stephania Selaty

Shinsuke Sugawara – Archid “Kidd” Walter

Shizuka Itou – Hellvy Oberi

Yasuaki Takumi – Edgar C. Blanche

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yusuke Yamamoto presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!