Titolo originale: Kobayashi-san Chi no Maid Dragon – (小林さんちのメイドラゴン)

Titolo internazionale: Miss Kobayashi’s Dragon Maid

Genere: serie tv – seinen, comico, fantasy, shoujo-ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2017 – in corso

Tratto: da un manga 4koma di Cool Kyoushinsha

Director: Yasuhiro Takemoto

Series Composition: Yuka Yamada

Script: Masashi Nishikawa, Yasuhiro Takemoto, Yuka Yamada

Character design: Miku Kadowaki

Music: Masumi Itou

Studios: Kyoto Animation

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato ufficialmente in italiano grazie a Crunchyroll, ecco il link visione.

Titolo streaming: Miss Kobayashi’s Dragon Maid

Sigle:

Opening

“Aozora no Rhapsody” di fhána

Ending

“Ishukan Communication” di Choro-gonzu

Anime relativi:

– “Kobayashi-san Chi no Maid Dragon oav” – Oav

TRAMA

Kobayashi è una giovane donna normale: lavora in ufficio, vive da sola in un appartamento, e la sera a volte va a bere con i colleghi di lavoro. Ma una notte che era particolarmente alticcia, è finita sulla locale montagna dove ha incontrato… un drago gigante! Ubriaca, ha proposto alla creatura di venire a casa sua, e di farle da cameriera!

La mattina dopo, con suo enorme stupore, il drago si presenta davvero a casa sua, tutta felice di iniziare una nuova vita! Si tratta di una femmina, di nome Tohru, e può anche prendere forme umane, anche se le rimangono la coda e le corna.

Tohru cerca in tutti i modi di essere una brava cameriera per Kobayashi, ma è abbastanza incapace a fare i lavori domestici, senza contare che capisce poco delle abitudine umane!

Inoltre, stando con Kobayashi, Tohru comincia ad innamorarsi di lei… e inizierà anche ad essere gelosa e violenta con tutti quelli che crede essere una minaccia al suo amore!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mutsumi Tamura – Kobayashi

Yūki Kuwahara – Tohru

Daisuke Ono – Fafnir

Emiri Katō – Riko Saikawa

Kaori Ishihara – Shōta

Maria Naganawa – Kanna

Minami Takahashi – Rukoa

Yūichi Nakamura – Makoto Takiya

Yūki Takada – Eruma

Yuko Goto – Georgie Saikawa

