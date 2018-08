A cura di H.

SCHEDA

Titolo originale: Koe de oshigoto! – (こえでおしごと! The ANIMATION)

Traduzione letterale: Lavoro di Voce!

Titolo internazionale: Koe de oshigoto! The Animation – Work Using Voice!

Genere: oav – seinen, commedia, ecchi, hentai

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 2 Oav (ognuno di 30 minuti ciascuno)

Anno di uscita in Giappone: il primo rilasciato il 17 Novembre 2010 e il secondo il 13 Marzo 2011

Tratto: dal manga “Koe de oshigoto!” di Azure Konno

Director: Naoto Hosoda

Series Composition: Masashi Suzuki

Script: Masashi Suzuki

Character design: Satoru Kiyomaru

Studios: Studio Gokumi

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Manga Anime Sekai.

Sigle:

Opening Theme:

“Koi no Mahō” by Orange blossom [MAKO and Ayano Ishikawa]

Ending Theme:

“Kuchibiru Chuck” by Takashima Minami Kō Kō Koegoto Girls [MAKO, Juri Nagatsuma and Maina Shimagata]

TRAMA

A Kanna Aoyagi, una studentessa liceale di 16 anni, viene proposto dalla sorella Yayoi Aoyagi, 28enne, di diventare una doppiatrice di ero-game (videogiochi erotici). All’inizio Kanna è totalmente contraria ma, dopo essere venuta a conoscenza da sua madre di tutti gli sforzi e i sacrifici che sua sorella ha compiuto dopo la morte del padre, finalmente accetta.

Però la ragazza non sa niente sul mondo erotico, come potrà dare voce a scene tanto imbarazzati, senza che i suoi compagni di scuola lo vengano a sapere?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mako – Kanna Aoyagi

Akeno Watanabe – Yayoi Aoyagi

Ayano Ishikawa – Fumika Warasono

Fumi Morisawa – Fuyumi Hirobe

Juri Nagatsuma – Hazuki Nōge

Maina Shimagata – Kotori Makino

Masami Suzuki – Natsumi Harie

Masaya Onosaka – Shigekazu Sakanami

Sayaka Hirao – Motoki Kaizu

Shinya Takahashi – Ryūichi Funaki

Susumu Chiba – Nagatoshi Hioki

Takahiro Mizushima – Yukihira Yokoyama

Takehiro Murozono – Yasuto Kaizu

OPERE RELATIVE

Manga

– Koe de oshigoto!

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Naoto Hosoda presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.