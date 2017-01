A cura di H.

SCHEDA

Titolo originale: Koi Kaze – (恋風)

Traduzione letterale: “Vento di passione” o “Vento d’Amore”

Titolo internazionale: Love Wind

Genere: serie tv – seinen, drammatico, psicologico, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico adulto (non per le immagini, ma per il tema trattato)

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Aprile a Giugno 2004

Rete tv giapponese: TV Asahi

Tratto: dal manga “Koi Kaze” di Motoi Yoshida

Director: Takahiro Omori

Series Composition: Noboru Takagi

Script: Noboru Takagi

Character design: Takahiro Kishida

Music: Makoto Yoshimori, Masanori Takumi

Studios: A.C.G.T.

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo Ptp Fansub.

Sigle:

Opening

“Koikaze” di éf

Ending

“Futari Dakara” di Masumi Ito

TRAMA

Koshiro ha 27 anni, lavora per un agenzia che organizza matrimoni, ed è appena stato scaricato dalla sua ragazza. Nanoka ha 15 anni, è una studentessa liceale, ed è appena stata rifiutata dal ragazzo che le piace.

I due si incontrano per la prima volta su un treno, Nanoka ha perso il suo abbonamento ferroviario e Koshiro la segue per restituirglielo. I due si rincontrano per caso qualche ora dopo, finisco per passare la giornata assieme al luna park. Sulla ruota panoramica parlano molto, si fanno delle confidenze, e si avvicinano molto l’un all’altro. Peccato che a sera scopriranno… di essere fratelli.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kenta Miyake – Koushirou Saeki

Yuuki Nakamura – Nanoka Kohinata

Akemi Okamura – Kaname Chidori

Kousuke Okano – Kei Odagiri

Ryoka Yuzuki – Yoiko Akimoto

Ryouichi Tanaka – Zensou Saeki

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Takahiro Omori presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!