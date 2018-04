A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Koko wa Green Wood – (ここはグリーン・ウッド)

Titolo internazionale: Here is Green Wood

Genere: oav – shoujo, commedia, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 oav (concluso) da 25 minuti circa ciascuno

Anno di uscita in Giappone: pubblicati in home video dal 1991 al 1993

Tratto: dal manga di “Koko wa Green Wood” di Yukie Nasu.

Director: Tomomi Mochizuki

Script: Tomomi Mochizuki

Character design: Masako Goto

Music: Shigeru Nagata

Studios: Pierrot, Ajia-Do

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Bowling Ball Fansubs.

Altre pubblicazioni: la serie è uscita doppiata per il mercato inglese (cofanetto con 2 dvd)

Sigle:

Ending

“No Brand Heroes” by Chika Sakamoto

TRAMA

Hasukawa Kazuya è un comune adolescente ma, quando il suo primo amore sposa suo fratello maggiore e si trasferisce a casa loro, Kazuya decide di andarsene, e di frequentare una scuola superiore con annesso collegio.

Le cose vanno di male in peggio quando scopre di esser capitato nel più assurdo dormitorio del campus, Greenwood, dove risiedono tutti gli svitati dell’accademia Ryokuto.

Riuscirà Kazuya a convivere con i suoi strampalati coinquilini? Ma soprattutto, riuscirà a dimenticare il suo primo amore?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori e Personaggi

Yuki Izawa: Hasukawa Kazuya

Riki Miura: Ikeda Mitsuru

Yuuichi Sato: Tezuka Shinobu

Hiroki Suzuki: Kisaragi Shun

Kengo Okuchi: Hasukawa Kazuhiro

Fukui Yukari: Hasukawa Sumire

Koki Kato: Fujikake Tatsurou

Ryo Kawamoto: Watanabe Yoshiki

Yuya Nakada: Sakaguchi Hideya

Ryuta Horie: Aoki Kunihisa

Ryo Saito: Katori

Kazuki Oka: Kaneda

Keita Aoki: Habu

Hiroshi Nagao: Furusawa Shinichiro

Kyohei: Yoshitake Tomaru

Sho Kubo: Fuse Naoshi

Ryosuke Ogata: Tsuji

Ginji Kawagishi: Iwashita

Keisuke Koshida: Urata

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Tomomi Mochizuki presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!