SCHEDA

Titolo originale: Kokoro Connect – (ココロコネクト)

Traduzione letterale: Cuori Connessi

Titolo internazionale: Kokoro Connect

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 17 (concluso)

inizialmente erano stati trasmessi in tv solo 13 episodi, poi due mesi dopo sono stati creati gli episodi 14, 15, 16 e 17 (chiamati anche “Kokoro Connect: Michi Random”), che sono il vero finale della serie

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Luglio a Settembre 2012, gli ultimi quattro episodi sono stati invece mandati in onda a Novembre 2012

Tratto: Light Novel di Sadanatsu Anda

Director: Shinya Kawatsura

Chief Director: Shin Oonuma

Series Composition: Fumihiko Shimo

Script: Fumihiko Shimo

Character design: Toshifumi Akai

Music: Yasuhiro Misawa

Studios: Silver Link.

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal gruppo Saimoe Fansub.

Sigle:

Opening

1: “Paradigm” by eufonius (eps 1-10)

2: “Kimochi Signal” by Sayuri Horishita (eps 1-10)

3: “Kimi Rhythm” by Masaki Imai (eps 12-17)

Ending

1: “Kokoro no Kara” by Team. Nekokan [Neko] feat. Junca Amaoto

2: “Cry Out” by Team. Nekokan [Neko] feat. Atsuko (eps 6-)

3: “Salvage” by Team. Nekokan [Neko] feat. Rekka Katakiri (eps 11-13)

4: “I scream Chocolatl” by Team.Nekokan [Neko] featuring. Lia (eps 14-17)

TRAMA

Taichi, Iori, Himeko, Yoshifumi e Yui, due maschi e tre femmine, sono studenti della stessa scuola e amici, e fanno tutti parte del Club di Ricerca Culturale.

In un pomeriggio come tanti altri ricevono la visita di un loro professore, supervisore del club, che però si comporta in modo alquanto strano. Poco dopo iniziano a essere oggetto di uno misterioso e bizzarro fenomeno… si scambiano i corpi tra di loro, in modo casuale!

I cinque sono ora costretti a vivere le vita di un amico, anche di sesso diverso dal loro, senza farsi scoprire! Senza contare che dovranno anche scoprire chi ha causato questo guaio, e come rimediare.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Aki Toyosaki – Iori Nagase

Miyuki Sawashiro – Himeko Inaba

Takahiro Mizushima – Taichi Yaegashi

Asuka Ōgame – Rina Yaegashi

Atsuko Tanaka – Reika Nagase

Ayane Sakura – Anzu Kiriyama

Hisako Kanemoto – Yui Kiriyama

Keiji Fujiwara – Ryūzen Gotō

Shizuka Itou – Maiko Fujishima

Takuma Terashima – Yoshifumi Aoki

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Shinya Kawatsura presenti sul sito:

Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge serie tv, anime

