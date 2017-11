A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Kokoro Toshokan – (ココロ図書館)

Titolo internazionale: Kokoro Library

Genere: serie tv – commedia, slice of life

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: tramesso da Ottobre 2001 a Febbraio 2002

Tratto: dal manga “Kokoro Toshokan” di Nobuyuki Takagi

Director: Koji Masunari

Script: Yousuke Kuroda

Character design: Hideki Tachibana

Music: Hisaaki Hogari

Studios: Studio Deen

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Beagle” by Yasuko Yamano

Ending

“Tsuki wa Miteru” by Yasuko Yamano

TRAMA

Durante una guerra, un’infermiera e un soldato si incontrano e, per ridare la speranza ad un paese in montagna, assieme ricostruiscono la locale biblioteca andata distrutta, che viene chiamata “Kororo, il luogo in cui avvengono i miracoli”.

Anni dopo, i due si sono sposati e hanno avuto tre figlie: Lina, Aruto e Kokoro. Ora però la biblioteca è isolata e poco frequentata, la gente è andata ad abitare a valle, e nessuno sembra avere più interesse per i libri. Nonostante questo, le tre ragazze continuano il lavoro dei genitori, cercando di essere brave bibliotecarie. Ma un giorno…

