A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Koala Boy Kokki – (コアラボーイコッキィ)

Titolo internazionale: The Adventures of the Little Koala – Koala Boy Kocky

Genere: serie tv – kodomo, avventura, commedia, animali

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile 1984 a Marzo 1985

Tratto: storia originale

Director: Takashi Tanazawa

Episode Director: Akio Mitani, Daisuke Todoroki, Iku Ishiguro, Masamistu Sasaki, Shigeru Omachi, Takashi Tanazawa

Character design: Hidekazu Ohara, Kazuyuki Kobayashi

Music: Kunihiro Kawano

Studios: Top Craft

Titolo in Italia: Kolby e i suoi piccolo amici

Anno di pubblicazione in Italia: 1988

Trasmissione in tv: Italia Uno, reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: non uscito da noi in home video

Sigle:

Opening

“Koala Boy Kokki” by the Akasaka Komachi

Ending

“Chizu ni Nai Michi” by the Akasaka Komachi

sigla italiana

“Kolby e i suoi piccolo amici” cantata da Cristina D’Avena

TRAMA

Kolby [ “Kokki” in originale] è un cucciolo di koala che vive in un piccolo villaggio vicino al mare, chiamata Eucaliptopoli, in una Australia piena di animali che si comportano come gli umani.

L’animaletto passa le sue giornate divertendosi con i suoi amichetti: un’altra bimba Koala, un coniglietto di nome Floppy che ascolta sempre la musica, e un pinguino che ha sempre freddo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Kolby e i suoi piccolo amici” presente sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!