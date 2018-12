A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Koutetsu Sangokushi – (鋼鉄三国志)

Titolo internazionale: Romance of the Three Kingdoms

Genere: serie tv – avventura, azione, shounen-ai, storico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Settembre 2007

Tratto: l’anime riprende, però cambiando molti aspetti della trama, il classico della letteratura cinese “Romance of the Three Kingdoms” (Romanzo dei tre regni)

Director: Satoshi Saga

Chief Director: Tetsuya Endo

Series Composition: Natsuko Takahashi

Character design: Chiyomi Tsukamoto, Kōichi Hashimoto, Yukio Okano

Music: Yuji Toriyama

Studios: Picture Magic

In Italia: inedito

Sigle:

opening

“Nostalgia” by camino

ending

“Kuon” by Mamoru Miyano

TRAMA

In un remoto passato giapponese (rivisto però in chiave un po’ fantasy), è in corso una guerra civile tra clan. Rikuson fa parte di una potente famiglia, che da generazioni conservava un Sigillo Supremo che conferisce poteri speciali al guerriero che lo indossa.

Una notte però il prezioso sigillo viene rubato da Sonsaku, e Rikuson viene costretto a partire per cercarlo, e nel suo viaggio si uniranno poi a lui cinque compagni (Ryoutou, Ryomou, Taishiji, Shoukatsukin e Kannei).

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mamoru Miyano – Hakugen Rikuson

Akira Ishida – Shimei Ryomou

Junichi Suwabe – Kouha Kannei

Kentaro Ito – Shigi Taishiji

Koji Yusa – Shiyu Shoukatsukin

Mitsuki Saiga – Kouseki Ryoutou

Takehito Koyasu – Koumei Shoukatsuryou

OPERE RELATIVE

Manga

– Koutetsu Sangokushi – volume unico, uscito dopo l’anime

RECENSIONI

