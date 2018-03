A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Wanpaku Omukashi Kumu Kumu – (わんぱく大昔クムクム)

Titolo internazionale: Naughty Prehistoric Kum Kum

Genere: serie tv – kodomo, avventura, preistoria

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1975

Tratto: storia originale

Director: Rintaro

Script: Eichii Tachi, Isao Okishima, Keisuke Fujikawa

Original creator: Yoshikazu Yasuhiko

Character design: Yoshikazu Yasuhiko

Music: Masahiro Uno

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: Kum Kum il cavernicolo

Anno di pubblicazione in Italia: 1980

Trasmissione in tv: tv locali

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: non uscito da noi in home video

Sigle:

Opening

“KUMU KUMU no uta” by Horie Mitsuko

Ending

“Saurus-kun” by Horie Mitsuko

Sigla italiana

“Kum Kum il cavernicolo” di I piccoli antenati

TRAMA

Serie per bambini, ambientata in una preistoria un po’ di fantasia (per esempio ci sono dinosauri rosa e buffi). Il protagonista è Kum Kum, un bambino dolcissimo di 5 anni, figlio del capo del suo villaggio.

Insieme all’amica Chiru Chiru, vive avventure alla scoperta del mondo che li circonda, soprattutto incentrate sulla natura e sugli animali.

DOPPIATORI

Il doppiaggio italiano è stato effettuato presso la Cooperativa Sincrovox sotto la direzione di Giorgio Favretto, che ha curato anche i dialoghi italiani.

Personaggi – Voce giapponese – Voce italiana

Kum Kum – Kazue Tagami – Sonia Scotti

Chiru Chiru – Teruko Akiyama

Furu Furu – Yōko Asagami – Anna Rosa Garatti

Paru Paru – Kosei Tomita – Rodolfo Bianchi

Moki Moki – Kikuchi Hiroko – Rino Bolognesi

Vecchio saggio – Ryuji Saikachi – Ettore Conti

Madre di Chiru Chiru – Naoko Kyoda – Anna Rosa Garatti

