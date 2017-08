A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kumo no You ni Kaze no You ni – (雲のように風のように)

Titolo internazionale: Like the Clouds, Like the Wind

Genere: film d’animazione – avventura, storico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 80 minuti

Anno di uscita in Giappone: Marzo 1990 (in televisione). E’ stato pubblicato poi in Dvd nel 2002

Tratto: da un romanzo di Kenichi Sakemi.

Director: Hisayuki Toriumi

Character design: Katsuya Kondo

Music: Haruhiko Maruya

Studios: Studio Pierrot

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano dal gruppo WakoKid & Co.

Sigle:

Ending Theme:

“Kumo no You ni Kaze no You ni” by Ryoko Sano

TRAMA

Nel regno di Sokankoku (che ricorda molto l’antica Cina) è appena morto l’anziano imperatore. L’uomo aveva un harem di ben cinquecento mogli, che ora dovranno abbandonare il palazzo per tornare dalle rispettive famiglie, tranne la prima moglie (l’Imperatrice). C’è già un principe ereditario, ma dietro alle sue spalle iniziano un sacco di cospirazioni, che vorrebbero scalzarlo per far regnare suo fratello.

I consiglieri decidono di trovare al più presto una moglie al futuro regnante, così mandano per i villaggi del regno alcuni eunuchi perchè cerchino le migliori ragazze da mandare ad istruire a palazzo.

Ginga, una energica e allegra ragazzina di campagna, decide di proporsi per diventare imperatrice, anche se non ha modi raffinati e viene da una famiglia povera. Una volta a palazzo, però, dovrà vedersela con una severa scuola e molte altre pretendenti al titolo. Fino ad un’inaspettata conseguenza…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ryoko Sano – Ginga

Emiya Ichikawa – Koryuun

Akiji Kobayashi – Konton

Atsuko Takahata – Tamyuun

Hisako Kyouda – Taruto-baba

Ikuko Tani – Kin

Kōichi Kitamura – Mano

Mento Tamura – Kakuuto

Nobuaki Fukuda – Iryuuda

Tadashi Nakamura – Narratore

