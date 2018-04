A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Ribbon No Kishi – (リボンの騎士)

Traduzione letterale: Il Cavaliere con il Fiocco

Titolo internazionale: Princess Knight

Genere: serie tv – shoujo, avventura, azione, fiaba, fantasy, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile 1967 ad Aprile 1968

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: dal manga “La Principessa Zaffiro” di Osamu Tezuka.

Director: Chikao Katsui, Kanji Akabori

Character design: Kazuko Nakamura, Sadao Miyamoto

Music: Isao Tomita

Studios: Mushi Production

Titolo in Italia: La Principessa Zaffiro

Anno di pubblicazione in Italia: 1980

Trasmissione in tv: reti locali, poi in tempi recenti su Man-ga (Sky)

Censura nella trasmissione televisiva: no, anche se ci sono errori di adattamento, e il cambio di alcuni nomi

Edizione italiana: uscito in home video grazie alla Yamato Video, in due Box da 5 Dvd ciascuno

Sigle:

Sigle originali

opening: “Ribbon No Kishi” by Yoko Maekawa

ending: “Ribbon No March” by Yoko Maekawa

Sigla italiana

“La principessa Sapphire” by I cavalieri di Silverland

Trailer italiano (per la trasmissione sul canale Man-ga)



TRAMA

La Trama è tratta dal retro dell’edizione Dvd della Yamato Video. I nomi usati sono quello dati in Italia (che sono leggermente diversi dall’originale).

Per altre informazioni, vi invito anche a leggere anche la Scheda del Manga di Zaffiro; anche perchè ci sono delle differenze di Trama tra fumetto e cartone.

Anche gli angeli a volte sbagliano. Ed ecco che Zaffiro, unica figlia del re di Silverland, si trova a nascere col corpo di una ragazza ma l’animo di un ragazzo. E proprio come un ragazzo viene allevata, per poter ereditare il regno paterno: un segreto da difendere dagli occhi curiosi e malevoli del duca Duralluminium e del suo tirapiedi dall’enorme nasone, Nylon, decisi a mettere sul trono lo stupido principino Plastic.

Ma Zaffiro non si lascia certo spaventare e, assistita dall’angioletto Choppy, momentaneamente esiliato dal Paradiso per eccesso di sbadataggine, combatte per ristabilire la giustizia e la pace contro i tanti nemici suoi e del regno: oltre al perfido duca e ai suoi scagnozzi, Zaffiro deve guardarsi dalla perfida regina Ghiacciolo che intende conquistare Silverland, e perfino da Satana, deciso a strapparle il cuore per darlo alla figlia Zelda.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore italiano

Zaffiro – Paola del Bosco, dal 40° episodio Laura Boccanera

Choppy – Emy Eco

Principe Franco – Vicky Morandi, dal 40° episodio Saverio Garbarino

Barone Neelon – Stefano Carraro

Re – Gino Pagnani, poi Mimmo Palmara

Regina – Eva Ricca

Hellion – Anna Teresa Eugeni

Venere – Aurora Cancian

Principessa Bella – Laura Boccanera

Regina Ghiacciolo – Miranda Bonansea

Garigori – Nino Scardina

Duca Duralluminium – Gino Donato

Voce narrante – Gigi Pirarba

