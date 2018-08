A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Neko no Ongaeshi – (猫の恩返し)

Titolo internazionale: The Cat Returns – The Cat’s Repayment

Genere: film d’animazione – avventura, fantasy

Rating: adatto a tutti

Durata: 75 minuti

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2002

Director: Hiroyuki Morita

Series Composition:

Script: Reiko Yoshida

Character design: Satoko Morikawa

Music: Yuuji Nomi

Studios: Studio Ghibli

Titolo in Italia: La Ricompensa Del Gatto

Edizione italiana: proiettato per la prima volta durante il Future Film Festival del gennaio 2005 in lingua originale sottotitolato, e poi è stato ridistribuito al cinema da Lucky Red il 9 e il 10 febbraio 2016, doppiato in italiano. Successivamente è stato pubblicato in Dvd e Bluray

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: Lucky Red

Sigle:

Ending Theme:

“Kaze ni naru” by Ayano Tsuji

Trailer



TRAMA

Haru è una ragazza di 17 anni, con poca fiducia su se stessa e timida, che un giorno salva un gatto grigio che sta per essere investito da un camion. Con sua enorme sorpresa, il gatto poi le parla! Esso è infatti il Principe dei Gatti e successivamente, come ricompensa del salvataggio, suo padre il Re, vuole farla sposare con il figlio!

La notte stessa Haru viene così rapita e portata al paese dei Gatti, dove comincia anche a trasformarsi lei stessa un felino! Per fortuna in suo aiuto arrivano il barone Humbert von Gikkingen, Muta e il corvo Toto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Chizuru Ikewaki: Haru

Yoshihiko Hakamada: Baron

Aki Maeda: Yuki

Takayuki Yamada: Lune

Hitomi Satô: Hiromi

Kenta Satoi: Natori

Mari Hamada: Natoru

Tetsu Watanabe: Muta

Yôsuke Saitô: Toto

Kumiko Okae: madre di Haru

Tetsurô Tanba: re dei gatti

Doppiatori italiani

Margherita De Risi: Haru

Andrea Lavagnino: Baron

Eva Padoan: Yuki

Luca Ferrante: Lune

Ludovica Bebi: Hiromi

Sergio Lucchetti: Natori

Ilaria Stagni: Natoru

Massimo Bitossi: Muta

Enrico Pallini: Toto

Eleonora De Angelis: madre di Haru

Bruno Alessandro: re dei gatti

Antonio Palumbo: professore

Emanuela Ionica: Chika

OPERE RELATIVE

Manga

– Baron: Neko no Danshaku

Anime

– I Sospiri del mio cuore – film d’animazione, dove compare per la prima volta il personaggio del barone Humbert von Gikkingen

