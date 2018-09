A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Kaguya-hime no Monogatari – (かぐや姫の物語)

Titolo internazionale: The Tale of the Princess Kaguya

Genere: film d’animazione – drammatico, psicologico, soprannaturale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 2 ore e 17 minuti

Anno di uscita in Giappone: Novembre 2013

Tratto: ispirato alla leggenda popolare “La Principessa Kaguya“.

Director: Isao Takahata

Series Composition: Isao Takahata

Script: Isao Takahata, Riko Sakaguchi

Character design: Kenichi Konishi

Music: Joe Hisaishi

Studios: Studio Ghibli

Titolo in Italia: La storia della principessa splendente

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Censura: no

Edizione italiana: uscito prima al cinema, dopo è stato pubblicato in Dvd e in Bluray dalla Lucky Red

Sigle:

Ending Theme:

“Inochi no Kioku” by Kazumi Nikaido

Trailer italiano



TRAMA

Nel Giappone antico vive Okina, un anziano raccoglitore di bambù, in un paesino di montagna con la moglie Ona. I due non hanno avuto figli, e di ciò se ne rammaricano.

Un giorno l’uomo vede, in mezzo ai bambù, un fiore brillare, e al suo interno trova una graziosa e minuscola principessa. La porta a casa e questa, per magia, si trasforma in una neonata. I due coniugi decidono di chiamarla Kaguya, e di adottarla.

Sempre in mezzo ai bambù, Okina trova poi degli oggetti preziosi, che lo rendono molto ricco. Convinto a dare il meglio a sua figlia, decide di acquistare un palazzo nella capitale, dove trasferirsi, e di far diventare Kaguya una dama di corte, assicurandole un futuro da vera principessa.

Non si chiede però mai se la sua famiglia sia felice di questo, e infatti la principessa soffre terribilmente della sua nuova condizione, rimpiangendo la campagna.

Crescendo è diventata bellissima, chiamata da tutti “la principessa splendente” e perciò oggetto di desiderio da parecchi pretendenti, di alto grado e molto ricchi. Ma è come un uccellino in gabbia, ha gli abiti più belli del Giappone ma non ha nessuna libertà, contornata di persone che gli dicono quello che deve e non deve fare.

Ma lei vuole troppo bene al padre per ribellarsi.

Finché, un giorno…

L’animazione di questo film d’animazione è particolare, diversa dal solito (ma molto bella), ricorda gli antichi dipinti giapponesi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio e adattamento: Gualtiero Cannarsi

Traduzione: Elisa Nardoni Sato

Assistente al doppiaggio: Sabina Razzi

Mixing: Andrea Pochini

Doppiatore italiano – Personaggio

Chiara Fabiano – Principessa Kaguya (bambina)

Lucrezia Marricchi – Principessa Kaguya

Ambrogio Colombo – Principe Kuramochi

Carlo Valli – Okina

Chiara Salerno – Ona

Flavio Aquilone – Sutemaru

Giorgio Borghetti – Principe Ishitsukuri

Rita Savagnone – Lady Sagami

Anna Teresa Eugeni – Moglie del carbonaio

Daniele De Lisi – Artigiano

David Chevalier – Medio Consigliere Isonokami

Dimitri Winter – Vetturino

Domitilla D’Amico – Ancella

Edoardo Benedetti – Hei

Emidio La Vella – Takemiya

Francesco Bulckaen – Mikado

Gerolamo Alchieri – Inbe no Akita

Gianluca Musiu – Viandante

Gianluca Solombrino – Ayabe no Uchimaro

Lorenzo D’Agata – Kou

Luca Tesei – Otsu

Ludovico Versino – Musicante

Marco Guadagno – Ministro di Destra Abe

Mirko Mazzanti – Capitano

Pietro Biondi – Carbonaio

Roberto Draghetti – Gran Consigliere Ootomo

Serena Sigismondo – Ryo

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Isao Takahata presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.