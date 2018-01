A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Urusei Yatsura Movie 5: The Final Chapter – (うる星やつら 完結編)

Titolo internazionale: Urusei Yatsura Movie 5: Final

Genere: film d’animazione – azione, commedia, fantascienza, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 35 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1988

Tratto: 5° film tratto dalla serie tv “Lamù“, a sua volta ispirato al finale del manga “Lamù” di Rumiko Takahashi

Director: Satoshi Dezaki

Script: Tomoko Konparu

Character design: Setsuko Shibuichi

Music: Shigeharu Shiba

Studios: Kitty Films

Titolo in Italia: Lamù – Boy meets girl: Un ragazzo, una ragazza

Anno di pubblicazione in Italia: 1966 (vhs) 2006 (dvd)

Trasmissione in tv: sul canale Man-ga (Sky)

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Ending

“Suki☆Kirai” by Hanako Asada

TRAMA

Realizzato due anni dopo la conclusione della serie televisiva, è l’unico dei film cinematografici dedicati a Lamù, ad essere tratto da una serie di capitoli del manga – per la precisione l’ultimo volumetto (il che lo rende una versione animata del vero finale della serie).

A causa di una stupida promessa fatta 120 anni prima dal nonno di Lamù, la graziosa aliena viene ora reclamata in sposa da Rupa, un bellissimo giovane, che guida una carrozza trainata da maialini neri.

La situazione si complica ulteriormente con la comparsa di Karura, sedicente fidanzata ufficiale di Rupa, la quale per dispetto decide di sposarsi con Ataru.

Mentre le coppie litigano – tra equivoci, colpi di bazooka e scariche elettriche – la Terra viene ricoperta da misteriosi funghi giganti portati da Rupa…

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Nicola Bartolini Carrassi – Ataru

Roberta Gallina Laurenti – Lamù

Caterina Rochira – Sakura

Cinzia M-sironi – Shinobu

Claudio Moneta – Rupa (ragazzo)

Dania Cericola – Rupa (bambino)

Lara Parmiani – Ten

Alberto Olivero – Bisnonno di Lamù

Aldo Stella – Kakugari

Alessandra Karpoff – Benten

Claudio Ridolfo – Rei

Dania Cericola – Karura

Gianluca Iacono – Mendo

Giorgio Melazzi – Upa

Giovanni Battezzato – Padre di Lamù

Giulia Franzoso – Ran

Irene Scalzo – Ryunosuke

Lara Parmiani – Oyuki

Marco Balzarotti – Megane

Mario Scarabelli – Padre di Lamu

Maurizio Scattorin – Onsen Mark

Orlando Mezzabotta – Padre di Ataru

Pasquale Ruiu – Chibi

Patrizio Prata – Perma

Riccardo Peroni – Sakurambo

Rossana B-sani – Madre di Ataru

Simone D’Andrea – Inaba

