A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Urusei Yatsura: Only You – (うる星やつら オンリーユー)

Titolo internazionale: Lamù: Only You

Genere: film d’animazione – azione, commedia, fantascienza, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 42 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1983

Tratto: 1° film tratto dalla serie tv “Lamù”, a sua volta ispirato al manga “Lamù” di Rumiko Takahashi.

Director: Mamoru Oshii

Script: Mamoru Oshii

Character design: Akemi Takada, Magoichi Takazawa, Shinya Takahashi

Music: Fumitaka Anzai, Izumi Kobayashi, Kohji Nishimura, Masamichi Amano

Studios: Studio Pierrot

Titolo in Italia: Lamù: Only You

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Trasmissione in tv: sul canale Man-ga (Sky)

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Yamato Video

Sigle:

Ending

“I, I, You & Ai” by Izumi Kobayashi

TRAMA

Tutti gli studenti del liceo Tomobiki ricevono un invito per partecipare alle nozze tra Ataru Moroboshi e la misteriosa principessa Elle, che afferma di essere fidanzata con il ragazzo da ben undici anni, anche se quest’ultimo non se lo ricorda minimamente!

Alla notizia però capita il finimondo! Megame cita Aratu in tribunale, Mendo mobilita le sue truppe corazzate, Shinobu semina panico e distruzione e Lamù… presa dalla furia, rischia di far sfociare il tutto in una guerra interplanetaria!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Paolo Torrisi – Ataru

Roberta Gallina Laurenti – Lamù

Aldo Stella – Kakugari

Caterina Rochira – Sakura

Davide Garbolino – Chibi

Flavio Arras – Mendo

Giulia Franzoso – Ran

Irene Scalzo – Ryunosuke Fujinami

Luca Semeraro – Megane

Marco Balzarotti – Perma

Marina Massironi – Shinobu

Riccardo Peroni – Sakurambo

Roberta Gallina Laurenti – Ten

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Lamù” presente sul sito:

Altre opere di Mamoru Oshii presenti sul sito:

The Sky Crawlers film, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!