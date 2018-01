A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Urusei Yatsura: Remember My Love – (うる星やつら3 リメンバー・マイ・ラブ)

Titolo internazionale: Lamù – Remember My Love

Genere: film d’animazione – azione, fantascienza, sentimentale, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 35 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1985

Tratto: 3° film tratto dalla serie tv “Lamù“, a sua volta ispirato al manga “Lamù” di Rumiko Takahashi.

Director: Kazuo Yamazaki

Script: Tomoko Konparu

Character design: Akemi Takada

Music: Mickey Yoshino, Micky Yoshino

Studios: Studio Deen

Titolo in Italia: Lamù – Remember My Love

Anno di pubblicazione in Italia: anni ’90 le vhs, 2006 dvd

Trasmissione in tv: sul canale Man-ga (Sky)

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Born to Be Free” by Steffanie

Ending

“Remember My Love” by Steffanie

TRAMA

Gli studenti del liceo Tomobiki sono in subbuglio per l’arrivo in città del parco dei divertimenti Marchenland. Ma durante lo spettacolo di magia del grande Lou, Ataru viene trasformato in un ippopotamo rosa!

Lamù, per trovare un metodo per aiutarlo, affronta il mago, ma finisce per essere imprigionata in un’altra dimensione, grazie ad una misteriosa sfera di cristallo dello stesso Lou.

La città di Tomobiki, senza più alieni, ritorna ad essere un posto normale, senza più follie. Ataru ridiventa un umano, e anche la sua vita prende la piega tranquilla di una volta. Ma al ragazzo andrà bene così?

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Nicola Bartolini Carrasi – Ataru

Roberta Gallina Laurenti – Lamù

Simone D’Andrea – Lou

Aldo Stella – Kakugari

Cinzia M-sironi – Shinobu

Gianluca Iacono – Mendo

Irene Scalzo – Ryunosuke

Lara Parmiani – Ten

Patrizio Prata – Perma

Riccardo Peroni – Sakurambo

Alessandra Karpoff – Benten

Caterina Rochira – Sakura

Claudio Ridolfo – Rei

Dania Cericola – Madre di Lamù

Emanuela Pacotto – Bambola parlante

Giovanni Battezzato – Padre di Lamu

Giulia Franzoso – Ran

Grazia Migneco – Strega della grande quercia

Lara Parmiani – Oyuki

Lisa Mazzotti – Lara e Oshima

Marco Balzarotti – Megane

Mario Scarabelli – Padre di Lamù

Maurizio Scattorin – Onsen Mark

Orlando Mezzabotta – Padre di Ataru

P-quale Ruiu – Chibi

Rossana Bassani – Madre di Ataru

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Lamù” presente sul sito:

Altre opere di Kazuo Yamazaki presenti sul sito:

Yume Tsukai serie tv, anime

Maison Ikkoku serie tv, anime

