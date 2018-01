A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Urusei Yatsura Movie 6: Itsudatte My Darling – (うる星やつら いつだって・マイ・ダーリン )

Titolo internazionale: Urusei Yatsura Movie 6: Always My Darling

Genere: film d’animazione – azione, commedia, fantascienza, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 17 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1991

Tratto: 6° film tratto dal manga “Lamù” di Rumiko Takahashi, realizzato per festeggiare i dieci anni della serie

Director: Katsuhisa Yamada

Script: Hideo Takayashiki, Tomoko Konparu

Character design: Kumiko Takahashi

Music: Mitsuru Kotaki

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Lamù – Sei sempre il mio tesoruccio

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Trasmissione in tv: sul canale Man-ga (Sky)

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Ending

“Begin The Kirei” by UL-SAYS

TRAMA

Lupika è una bella principessa, ma con un caratterino tutto pepe, e una devastante passione per i bazooka. Ha un disperato bisogno di un potente elisir d’amore, custodito però in un pianeta pieno di trappole.

Dato che una leggenda profetizza che solo l’uomo più allupato del cosmo potrà mettere mano sull’elisir, Lupika viene sulla Terra in cerca di Ataru Moroboshi.

Ma se Ataru mette le mani sull’elisir sono guai per tutti, anzi, per tutte…

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Nicola Bartolini Carrassi – Ataru

Roberta Gallina Laurenti – Lamù

Loredana Nicosia – Lupica

Aldo Stella – Kakugari

Caterina Rochira – Sakura

Cinzia M-sironi – Shinobu

Gianluca Iacono – Mendo

Giulia Franzoso – Ran

Irene Scalzo – Ryunosuke

Lara Parmiani – Ten

Marco Balzarotti – Megane

Pasquale Ruiu – Chibi

Patrizio Prata – Perma

Riccardo Peroni – Sakurambo

