SCHEDA

Titolo originale: Urusei Yatsura Movie 4: Lum The Forever – (うる星やつら ラム・ザ・フォーエバー)

Titolo internazionale: Urusei Yatsura Movie 4: Lum The Forever

Genere: film d’animazione – azione, fantascienza, sentimentale, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 35 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1986

Tratto: 4° film tratto dalla serie tv “Lamù“, a sua volta ispirato al manga “Lamù” di Rumiko Takahashi.

Director: Kazuo Yamazaki

Script: Kazuo Yamazaki, Toshiki Inoue

Character design: Akemi Takada

Music: Bun Itakura

Studios: Studio Deen

Titolo in Italia: Lamù The Forever: La principessa nel ciliegio

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Trasmissione in tv: sul canale Man-ga (Sky)

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Ending

“Melancholy no Kiseki” by Kayoko Matsunaga

TRAMA

Narra un’antica leggenda che fra le radici di Tarozakura, il gigantesco e centenario albero di ciliegio della famiglia Mendo, riposano le spoglie della principessa degli Oni (orchi).

Con il taglio dell’albero, a Tomobiki iniziano a verificarsi eventi sempre più bizzarri: invasioni di insetti, stagioni impazzite, e infine Lamù perde completamente i suoi poteri. Ma quel che è peggio, e che le persone attorno a lei stanno cominciando a dimenticarla…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Nicola Bartolini Carrassi – Ataru

Roberta Gallina Laurenti – Lamù

Aldo Stella – Kakugari

Caterina Rochira – Sakura

Cinzia Massironi – Shinobu

Gianluca Iacono – Mendo

Giulia Franzoso – Ran

Irene Scalzo – Ryunosuke

Lara Parmiani – Ten

Marco Balzarotti – Megane

P-quale Ruiu – Chibi

Patrizio Prata – Perma

Riccardo Peroni – Sakurambo

Alessandra Karpoff – Benten

Claudio Ridolfo – Rei

Dania Cericola – Madre di Lamù

Giovanni Battezzato – Padre di Lamu

Mario Scarabelli – Padre di Lamù

Maurizio Scattorin – Onsen Mark

Orlando Mezzabotta – Padre di Ataru

Rossana Bassani – Madre di Ataru

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Lamù” presente sul sito:

Altre opere di Kazuo Yamazaki presenti sul sito:

Yume Tsukai serie tv, anime

Maison Ikkoku serie tv, anime

RECENSIONI

