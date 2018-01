A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Urusei Yatsura – (うる星やつら)

Traduzione letterale: Gente chiassosa dalla stella Uru (nota: il titolo originale è un gioco di parole molto difficile da tradurre)

Titolo internazionale: Lum – Lamù

Genere: serie tv – shounen, azione, comico, fantascienza, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 195 (concluso)

nota importante: in molti siti italiani viene scritto che Lamù ha 216 episodi. In realtà si tratta di un fraintendimento, dovuto al fatto che in Italia inizialmente gli episodi vennero divisi a metà, con conseguenza numerazione più alta rispetto a quella giapponese

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre 1981 a Marzo 1986

Rete tv giapponese: Fuji Television

Tratto: dal manga Lamù di Rumiko Takahashi

Director: Mamoru Oshii (1981-1984), Kazuo Yamazaki(1984-1986)

Series Composition: Kazunori Itō (7 episodes), Shigeru Yanagawa (5 episodes), Yoshiyuki Suga (ep 107), Yū Yamamoto (eps 1-10, 20, 30)

Character design: Akemi Takada

Music: Fumitaka Anzai, Katsu Hoshi, Micky Yoshino, Shinsuke Kazato

Studios: Studio Pierrot, Studio Deen, Kitty Film

Titolo in Italia: Lamù

l’anime fu diviso da noi in più serie con vari titoli (quando invece in originale era unica): Super Lamù; Lamù la ragazza dello Spazio; Mi hai rapito il cuore Lamù

Edizione in Italia:

– la serie fu trasmessa per la prima volta nel 1983 da Tele Capri, ma solo i primi 86 episodi

– nel 1987 Odeon Tv rimise in onda la serie, dall’inizio fino all’episodio 129, ma dall’episodio 87 il cast di doppiatori venne cambiato

– Dalla metà degli anni ’90 Yamato Video comprò i diritti della serie, la raccolse in VHS ufficiali e dal 1999 iniziò a ridistribuirla in parte a reti e circuiti locali (fra cui 7 Gold). Yamato fece anche ridoppiare, con un cast diverso, alcuni episodi di cui non era riuscita ad acquisire l’edizione anni ’80. La serie però si interrompeva sempre all’episodio 129

– Nel frattempo su Tele Capri venivano messi in onda comunque i primi 86 episodi, con lo stesso doppiaggio degli anni ’80

– Nel 2006 la Yamato Video fa uscire in Dvd la serie tv, in versione completa, ridoppiando tutti gli episodi, compresi gli ultimi 66 ancora inediti in Italia. Questa versione di Lamù viene anche trasmessa sul canale Man-ga di Sky.

Censura nella trasmissione televisiva: no (fin dalla prima messa in onda, la serie fu tradotta integralmente, nomi compresi!)

Sigle:

Sigle Giapponesi

Opening

1: “Lum no Love Song” by Yuuko Matsutani (eps 001-077)

2: “Dancing Star” by Izumi Kobayashi (eps 078-106)

3: “Pajama Jama da!” by Kanako Narikiyo (eps 107-127)

4: “Chance on Love” by Cindy (eps 128-149)

5: “Rock the Planet” by Steffanie (eps 150-165)#

6: “Tonogata Gomen Asobase” by Shoko Minami (eps 166-195)

Ending

1: “Uchū wa Taihen da!” by Yuuko Matsutani (eps 001-021)

2: “Kokorobosoi na” by Helen Sasano (eps 022-043)

3: “Hoshizora Cycling” by Virgin VS (eps 044-054, 065-077)

4: “I, I, You and Ai” by Izumi Kobayashi (eps 055-064)

5: “Yume wa Love Me More” by Izumi Kobayashi (eps 078-106)

6: “Koi no Mobius” by Rittsu (eps 107-127)

7: “Open Invitation” by Cindy (eps 128-149)

8: “Every Day” by Steffanie (eps 150-165)

9: “Good Luck” by Shoko Minami (eps 166-195)

Sigle Italiane

1: “Lamu’ la ragazza dello spazio” di ??? – usata come sigla iniziale in tv dal 1984 fino al 1998

2: “Mi hai rapito il cuore Lmù” di Stefano Bersola – usata come sigla iniziale in tv dal 1999 in poi

in molte repliche tv sono state poi anche usate le Sigle Giapponesi

Anime relativi:

Film d’animazione

1 – Lamù – Only You

2 – Lamù – Beautiful Dreamer

3 – Lamù – Remember My Love

4 – Lamù – Forever: La principessa nel ciliegio

5 – Lamù – Boy meets girl: Un ragazzo, una ragazza – questo movie ha il vero finale della serie

6 – Lamù – Sei sempre il mio tesoruccio

TRAMA

Ataru è un normale studente giapponese, che però ha una particolarità: è un gran maniaco e corre dietro a qualsiasi ragazza veda, anche se è molto sfortunato con il gentil sesso.

Un giorno sulla Terra arrivano degli alieni, che hanno la fattezza di oni (orchi della mitologia giapponesi). Il loro capo propone una sfida al popolo terrestre: un loro rappresentante dovrà inseguire e toccare le corna di sua figlia Lamù; se ci riuscirà lui se ne andrà, se no invaderà la Terra.

Un computer sceglie una persona a caso… e quest’ultima risulta essere il povero Ataru! Il ragazzo non è molto contenta ma non ha scelta, e sotto gli occhi di tutto il mondo, comincia a inseguire una agilissima Lamù, che è anche in grado di volare.

Dopo molti fallimenti, grazie anche all’incoraggiamento dell’amica Shinobu, Ataru congegna un trucco per vincere… Ma si ritrova anche per sbaglio fidanzato con l’aliena, una ragazza gelosissima e capace di fulminarlo!

Ataru non ci sta, e con il passare dei mesi cercherà in tutti i modi di sfuggire a Lamù: intanto la presenza della principessa aliena farà arrivare sulla città di Tomobiki una marea di buffi personaggi, da tutta la galassia!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Il doppiaggio italiano di Lamù è molto complesso, in quanto i vari blocchi di episodi arrivarono in Italia in tempi diversi, con conseguente cambio di voci ogni volta. Inoltre alcuni vecchi episodi furono ridoppiati più volte! Per un elenco completo, consiglio la visione della pagina di Lamù su sito di Antonio Genna.

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Lamù” presente sul sito:

Altre opere di Mamoru Oshii presenti sul sito:

The Sky Crawlers film, anime

Altre opere di Kazuo Yamazaki presenti sul sito:

Yume Tsukai serie tv, anime

Maison Ikkoku serie tv, anime

RECENSIONI

