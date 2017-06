A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Shingeki no Kyojin 2 – (進撃の巨人 Season 2)

Traduzione letterale: L’Attacco dei Titani 2

Titolo internazionale: Attack on Titan Season 2

Genere: shounen – combattimenti, azione, horror, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile

Numero episodi: 6 (in corso, Dovrebbero essere 12)

nota: la numerazione degli episodi riprende quella della prima stagione (perciò il primo episodio viene conteggiato ufficialmente come il 26, e così via)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2017 – in corso

Tratto: dal manga “L’Attacco dei Giganti” di Hajime Isayama

Director: Tetsuro Araki, Masashi Koizuka

Series Composition: Yasuko Kobayashi

Character design: Kyoji Asano

Music: Hiroyuki Sawano

Studios: Wit Studio, Production I.G

Titolo in Italia: L’Attacco dei Giganti 2

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Streaming: in visione, gratuita e legale, sul sito VVVVID, ecco il link visione.

Edizione italiana: Dynit

Traduzione: Alessio Federico

Editing: Mirko Spanò

Sigle:

sigle iniziali

1: “Shinzō o Sasage yo!” by Linked Horizon

sigle finali

1: “Yūgure no Tori” by Shinsei Kamattechan

Anime relativi:

– “L’Attacco dei Giganti” – prequel

TRAMA

Dopo lo sconvolgente finale della scorsa serie; per Eren e compagni gli obiettivi di vendetta non sono cambiati: il loro scopo è sempre annientare i giganti e proteggere il wall Maria.

Tuttavia, nonostante le nuove conoscenze sui nemici, ci sono ancora tanti misteri da capire e fronteggiare, come un enorme e pericolosissimo Gigante peloso, che sembra diverso da tutti quelli affrontati prima!

Alla ricerca di informazioni sul suo passato, Eren scoprirà incredibili verità, ma anche una minaccia che sembra collegata ad esso…

Fra nuovi misteri e shoccanti rivelazioni e l’inizio di una avventura epica, mista fra mistero, complotti, e sangue!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yuuki Kaji – Eren Jaeger

Yui Ishikawa – Mikasa Ackerman

Marina Inoue – Armin Arlelt

Daisuke Ono – Erwin Smith

Hiro Shimono – Conny Springer

Hiroshi Kamiya – Levi Ackerman

Keiji Fujiwara – Hannes

Kishō Taniyama – Jean Kirschtein

Romi Park – Hange Zoë

Saki Fujita – Ymir

Shiori Mikami – Krista Lenz

Tomohisa Hashizume – Bertholdt Hoover

Yoshimasa Hosoya – Reiner Braun

Yu Kobayashi – Sasha Blouse

Yu Shimamura – Annie Leonhart

LINK inerenti alla serie

Materiale su “L’Attacco dei Giganti” presente sul sito:

Altri anime per la regia di Tetsuro Araki recensiti da questo sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!