anime – LAURA (Sougen no Shoujo Laura) – di Masaharu Endo, Mio Ezaki

A cura di Sophitia e M.

SCHEDA

Titolo originale: Sougen no Shoujo Laura – (草原の少女ローラ)

Traduzione letterale: Laura la ragazza delle praterie

Titolo internazionale: Laura, a Little Girl on the Prairie

Genere: serie tv – shoujo, avventura, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1975

Tratto: dal telefilm americano “La casa nella prateria” (in originale “Little House on the Prairie”), a sua volta tratto dai libri per ragazzi scritti da Laura Ingalls Wilder, della serie “Little House series”. Il cartone animato è un prequel degli eventi del telefilm.

Directors: Masaharu Endo, Mio Ezaki

Character design: Yasuji Mori

Music: Akihiko Takashima, Makoto Kawaguchi

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Laura

Anno di pubblicazione in Italia: 1982

Trasmissione in tv: Italia Uno, Rete 4

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: mai uscito da noi in home video (e raro da trovare)

Sigle:

Sigle giapponesi

Opening Theme

“Sougen no Shojo Laura” by Kumiko Ousugi

Ending Theme

“Laura no Komoriuta” by Kumiko Ousugi

Sigla italiana

– “Laura” cantata da Cristina D’Avena con il Coro di Paola Orlandi

TRAMA

Premessa:

Questo anime è stato trasmesso solo due volte negli anni ’80 sulle reti Mediaset, per poi sparire nel nulla (da quel che so, non è andato in onda nemmeno sulle tv regionali). Io lo seguivo da bambina, ma dopo anni ricordavo ancora sia la sigla che più o meno la storia (forse anche grazie al fatto che da piccola guardavo anche il telefilm).

Ai giorni nostri, su internet non ho reperito le puntate in italiano (sembrano davvero introvabili!), ma invece ho visto alcuni episodi doppiati in inglese e in spagnolo.

Trama:

Nel cartone animato vediamo l’infanzia di Laura, la seconda figlia degli Ingalls, che vive le sue avventure nella vecchia America del’800. La sua famiglia fa parte di quei pionieri che stanno conquistando faticosamente le praterie, a danno degli indiani nativi.

La serie si conclude con la partenza della famiglia Ingalls alla volta del Kansas, che preluderà ad un nuovo viaggio alla volta di Walnut Grove (Minnesota), dove si collocano le avventure raccontate nel serial “La casa nella prateria” [questa ultima frase è tratta da Wikipedia italiana].

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Laura Ingalls – Federica Giannotti

Charles Ingalls – Mimmo Craig

Caroline Ingalls – Liliana Feldman

