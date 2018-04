A cura di Han

Titolo originale: Lost Universe – (ロスト・ユニバース)

Titolo internazionale: Lost Universe

Genere: serie tv – shounen, azione, commedia, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Settembre 1998

Tratto: dal manga “Lost Universe” di Hajime Kanzaka e Shoko Yoshinaka, a sua volta tratto dalla serie di light novel scritte dallo stesso Hajime Kanzaka.

Director: Takashi Watanabe

Script: Shoichi Sato, Tsuyoshi Tamai

Character design: Naomi Miyata

Music: Osamu Tezuka

Studios: E&G Films

Titolo in Italia: Lost Universe

Anno di pubblicazione in Italia: 2004

Trasmissione in tv: Italian Teen Television, Italia Uno

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Shin Vision

Sigle:

Opening Theme:

“Infinity” by Megumi Hayashibara

Ending Theme:

1: “Extrication” by Megumi Hayashibara (eps 1-25)

2: “Eternity (E-49)” by Osamu Tezuka (ep 26)

TRAMA

Kain Blueriver è il capitano di una piccola navicella spaziale, la Sword Breaker, e per vivere effettua dei lavoretti per conto dell’ispettore Rail della polizia. Ed è proprio durante una missione che si imbatte in Mileniam Feria Nocturne (detta “Milly”), una detective che, per colpa di Kain perde il proprio posto di lavoro.

Così lei finisce per diventare parte dell’equipaggio della Sword Breaker che vede, oltre a Kain, un’altro solo membro: Canal Vorfeed, il computer di bordo, che ha le sembianze di una ragazza.

I tre vivranno molte avventure, fino a che non si imbatteranno in una un’organizzazione criminale chiamata Nightmare, che ha un legame con Kain.

DOPPIATORI

Doppiaggio giapponese

Sōichiro Hoshi – Kain Blueriver

Mifuyu Hiiragi – Millienium Feria Nocturne

Megumi Hayashibara – Canal Volphied

Hikaru Midorikawa – Rail Claymore

Masami Suzuki – Nina Mercury

Ai Satou – Alice

Chafurin – Roy Glen

Doppiaggio italiano

Massimo Di Benedetto – Kane Blueriver

Marcella Silvestri – Millennium Feria Nocturne

Federica Valenti – Canal Vorfeed

Giorgio Bonino – Rail Claymore

Elisabetta Spinelli – Nina Mercury

Antonio Paiola – Roy Glen

