SCHEDA

Titolo originale: Lupin III – Walther P38 (ルパン三世 ワルサーP38)

Titolo internazionale: Lupin III: Island of Assassins – Lupin Walther p38 / Lupin III: In Memory of the Walther P38

Genere: special – shounen, azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 94 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1997

Tratto: dal manga: Lupin III di Monkey Punch

Director: Hiroyuki Yano

Series Composition: Shinzo Fujita

Character design: Fuminori Kizaki

Music: Yuji Ohno

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin Walther p38 (conosciuto anche come Lupin: Nome in Codice Tarantola)

Anno di pubblicazione in Italia: 1999

Trasmissione in tv: trasmesso da Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: si in tv, no in DVD/VHS

Edizione italiana: Uscito inVHS distribuito da Medusa video e poi in DVD distribuito da Dynamic Video prima e successivamente da Yamato Video

Sigle:

sigla d’apertura

“Theme from Lupin III ’97” di Yuji Ohno

sigla finale

” iromi wo Wasurenaide” di Emi Shinohara

TRAMA

L’ispettore Zenigata è stato colpito da un colpo di pistola mentre rincorreva Lupin III, e non solo; sembra che il colpo sia partito proprio dalla Walther P38 del celebre ladro!

Ma come è possibile? Non è nello stile di Lupin uccidere, nemmeno nelle situazioni più disperate!

Lupin, per dimostrare la sua innocenza, si infiltrerà in una misteriosa isola appartenente nell’associazione dei Mercenari della Tarantola. Impossibilitato a fuggire a causa di un veleno mortale, farà la conoscenza della giovane Ellen, una ragazza, diversa da tutti i mercenari dell’isola e scoprirà come, la walther p38 che ha sparato a Zenigata faccia parte di un capitolo del passato, che lui stesso intende chiudere…

Un avventura mortale per sconfiggere gli spettri del passato, e scoprire la verità!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– 9° special televisivo dedicato a Lupin III

– In una scena del film fra alcuni documenti appare un fascicolo sul Castello di Cagliostro

– Il regista Hiroyuki Yano aveva già collaborato a Lupin assistendo al regista Osamu Dezaki nel primo special Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi! e anche dirigendo l’animazione in Dead or Alive.

– Nella versione originale giapponese il personaggio di Vicky è un maschio, in Italia è una femmina, errore dovuto alle sue sembianze Androgine.

DOPPIATORI

Doppiatori Italiani

Lupin III: Roberto Del Giudice

Daisuke Jigen: Sandro Pellegrini

Fujiko Mine: Alessandra Korompay

Goemon Ishikawa: Antonio Palumbo

Ispettore Koichi Zenigata: Rodolfo Bianchi

Ellen: Beatrice Margiotti

Doc: Roberto Certomà

Vicky: Laura Latini

Jack : Luciano Roffi

Doppiatori Giapponesi

Lupin III: Kan’ichi Kurita

Daisuke Jigen: Kiyoshi Kobayashi

Fujiko Mine: Eiko Masuyama

Goemon Ishikawa: Makio Inoue

Ispettore Koichi Zenigata: Goro Naya

Ellen: Emi Shinohara

Doc: Masane Tsukayama

Vicky: Tetsuya Iwanaga

Jack : Sho Hayami

