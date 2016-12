A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Macross Frontier – (マクロスフロンティア))

scritto anche “Macross F”

Titolo internazionale: Macross Frontier

Genere: serie tv – azione, fantascienza, mecha, musica, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Settembre 2008

Tratto: storia originale

Regista: Yasuhito Kikuchi

Sceneggiatura: Hiroyuki Yoshino

Character design: Shoji Kawamori

Musiche: Yoko Kanno

Studio di animazione: Satelight

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano grazie al gruppo Kanjisub.

Sigle:

Opening

1: “Triangler” di Maaya Sakamoto (eps 1-16)

2: “Seikan Hikou” di Ranka Lee [Megumi Nakajima] (ep 17)

3: “Lion” di Sheryl Nome Starring May’n & Ranka Lee [Megumi Nakajima] (eps 18-24)

4: “Ai, Oboete Imasu ka ~ bless the little queen” di Ranka Lee [Megumi Nakajima] (ep 25)

Ending

1: “Aimo (vocal and harmonica version)” di Ranka Lee [Megumi Nakajima] (ep 1)

2: “Diamond Crevasse” di Sheryl Nome starring May’n (eps 2-6,8-9,13-14)

3: “Aimo” di Ranka Lee [Megumi Nakajima] (ep 7)

4: “Aimo ~ Tori no Hito” di Ranka Lee [Megumi Nakajima] (ep 10)

5: “Neko Nikki” di Ranka Lee [Megumi Nakajima] (ep 11)

6: “Ai, Oboete Imasu ka” di Ranka Lee [Megumi Nakajima] (ep 12)

7: “Diamond Crevasse 50/50” di Ranka Lee [Megumi Nakajima] & Sheryl Nome starring May’n (ep 15)

8: “Northern Cross” di Sheryl Nome Starring May’n (eps 16-18,22-24)

9: “Triangler” di Maaya Sakamoto (ep 19)

10: “Shinku no Diamond Crevasse” di Sheryl Nome Starring May’n (ep 20)

11: “Ao no Ether” di Ranka Lee [Megumi Nakajima] (ep 21)

12: “Triangler Fight on Stage” di Sheryl Nome Starring May’n & Ranka Lee [Megumi Nakajima] (ep 25)

Anime relativi:

La serie fa parte del franchise “Macross” che conta diverse opere.

Legati a questa serie tv:

– “Macross Frontier: Itsuwari no Utahime” – movie

– “Macross Frontier: Sayonara no Tsubasa” – movie

TRAMA

La serie è ambientata nell’anno 2059, 47 anni dopo la fine della prima serie, 19 anni dopo gli eventi narrati in Macross Plus e 12 anni dopo quelli narrati in Macross 7.

Dopo invasione aliena dei Zentradi l’umanità, per scampare allo sterminio, decide di spostarsi verso lo spazio, in cerca di nuovi pianeti da colonizzare. Dalla terra partono così molte flotte coloniali, in cerca di nuovi mondi.

Sulla una di queste colonie, la gigantesca Macross Frontier, la vita scorre tranquilla, e l’unico avvenimento di grande rilievo è il concerto di una delle idol più famose del momento, Sheryi Nome.

Ma proprio il giorno dello spettacolo, la nave viene attaccata da degli alieni misteriosi. Un giovane ragazzo di nome Saotome Alto, che studia per diventare un pilota, si troverà con i compagni a dover difendere la colonia a bordo di Mech d’avanguardia, denominati Valkyrie VF-25.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yūichi Nakamura – Alto Saotome

Aya Endo – Sheryl Nome

Megumi Nakajima – Ranka Lee

Aya Hirano – Mena Roshan

Hinako Sasaki – Ai-kun

Hirofumi Nojima – Yasaburo Saotome

Hiroshi Kamiya – Michel “Mikhail” Blanc

Houko Kuwashima – Canaria Berstein

Jun Fukuyama – Luca Angeloni

Kaori Fukuhara – Lam Hoa

Katsuyuki Konishi – Ozma Lee

Kenta Miyake – Ranzou Saotome

Kikuko Inoue – Grace O’Connor

Maaya Sakamoto – Ranxue Mei

Megumi Toyoguchi – Klan Klang

Rie Tanaka – Monica Lang

Sanae Kobayashi – Catherine Glass

Souichiro Hoshi – Brera Sterne

Tadashi Miyazawa – Richard Bilrer

Tomokazu Sugita – Leon Mishima

Tomomichi Nishimura – Howard Glass

