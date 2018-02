A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Haikarasan ga Tooru – (はいからさんが通る)

Traduzione letterale: “Passa la ragazza dal collo lungo” – l’espressione “collo lungo” era il termine usato una volta in Giappone per indicare una persona moderna e alla moda, perciò il titolo di può tradurre con “Passa la ragazza alla moda”

Titolo internazionale: Smart-san

Genere: serie tv – shoujo, sentimentale, commedia, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 42 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1978

Tratto: dal manga “Una Ragazza alla moda” di Waki Yamato

Director: Kazuyoshi Yokota

Script: Nizou Takahashi

Character design: Tsutomu Shibayama

Music: Masuhiro Yamaguchi

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Mademoiselle Anne

Anno di pubblicazione in Italia: 1986

Trasmissione in tv: Euro Tv (prima trasmissione), poi su reti Rai e reti locali

Censura nella trasmissione televisiva: no, anzi l’adattamento è stato molto fedele all’originale (è stato cambiato solo il nome della protagonista)

Edizione italiana: mai uscito da noi in home video

Sigle:

Opening giapponese

“Haikara-san ga tooru” by Shosuke Sekita

Ending giapponese

“Kokigen ikaga” by Shosuke Sekita

Sigla italiana

“Mademoiselle Anne” de Le Mele Verdi

TRAMA

La storia si svolge in Giappone nel settimo anno del periodo taisho, cioè il 1918. Benio (Anne nell’anime) Hanamura è la figlia scapestrata di un maggiore della fanteria, che scopre improvvisamente di essere destinata fin dalla nascita a sposare il sottotenente Shinobu Ijuin.

Testarda e femminista, Benio decide di opporsi con tutte le sue forze a quel matrimonio combinato, procurando guai a non finire alla famiglia del futuro marito.

Nonostante le sue intenzioni, però Benio si affeziona molto ai nonni di Shinobu e si innamora anche del ragazzo, ma prima di potergli confessare i suoi sentimenti lui parte per il fronte in Siberia…

Curiosità: l’anime prende in esame solo i primi volumi del manga, e il vero finale lo troverete solo nel fumetto!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore italiano – Personaggio

Francesca Rossiello – Anne Hanamura

Alessio Cigliano – Gen. Innen

Alessio Cigliano – Shinobu Yuin

Antonella Baldini – Larissa

Antonella Baldini – Ranmaru Fujie

Antonella Rendina – Governante

Antonella Rendina – Oyuki

Antonella Rendina – Tamaki

Bruno Cattaneo – Ushigoro

Graziella Polesinanti – Nonna di Shinobu

Oreste Baldini – Onijima

Oreste Baldini – Redattore-capo Aoe

Sergio Antonica – Voce Narrante

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Una Ragazza alla moda” presente sul sito:

Altre opere di Kazuyoshi Yokota presenti sul sito:

Cosmowarrior Zero serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!