A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Mahoromatic – (まほろまてぃっく)

Titolo internazionale: Mahoromatic: Automatic Maiden

Genere: serie tv – seinen, comico/drammatico (ha entrambe le caratteristiche), azione, ecchi, sentimentale, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre a Dicembre 2001

Tratto: dal manga Mahoromatic di Bunjuro Nakayama e Bow Ditama.

Director: Hiroyuki Yamaga

Character design: Kazuhiro Takamura

Music: Toshio Masuda

Studios: Gainax, Shaft

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Kaerimichi – On the Way Home” by Ayako Kawasumi

Ending

“Mahoro de MAMBO” by Triomatic

Anime relativi:

– “Mahoromatic 2” serie tv, sequel

– “Mahoromatic Speciale” oav, speciali

TRAMA

La Terra diventa campo di battaglia tra i Saint, una misteriosa forma di vita aliena intenzionata a conquistare il pianeta, e la Direzione, un’organizzazione creata dagli esseri umani per respingere l’invasione. Ma tra loro si interpone la Vesper, un’istituzione convinta della possibilità di convivenza tra umani ed alieni.

Per realizzare questo scopo la Vesper crea l’unità Mahoro: un potente androide dalle sembianze di ragazza, che si rivela ben presto un’arma estremamente potente, e capace di sconfiggere qualsiasi avversario, sia umano che alieno. Ma non è solo una macchina da guerra, infatti la ragazza ha anche dei sentimenti, che mutano con il passare del tempo. La guerra prosegue per lungo tempo e l’androide riesce ad adempiere con successo alla sua missione.

Mahoro rimane fedele agli ordini impartiti fino alla fine del suo ciclo vitale e, giunta a 37 giorni prima dell’arresto delle sue funzioni, come premio per le vittorie conseguite, le viene offerta la possibilità di allungare il tempo vitale residuo fino a 398 giorni e di vivere, per questo periodo, secondo i propri desideri, rinunciando però alla sua veste di guerriera.

Come potrebbe vivere libera, anche se per poco, una ex arma di guerra? Cosa potrà mai desiderare una ragazza meccanica nata per combattere? Ovvio… fare la cameriera sulla Terra e occuparsi di un ragazzo rimasto orfano!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ayako Kawasumi – Mahoro

Fujiko Takimoto – Suguru Misato

Asami Sanada – Chizuko Oe

Atsushi Kisaichi – Kiyomi Kawahara

Hideki Ogihara – Toshiya Hamaguchi

Keiichi Noda – Slash

Manabi Mizuno – Rin Todoroki

Takehito Koyasu – To Ryuga

Unshō Ishizuka – Hayato Daimon

Yumi Kikuchi – Miyuki Sakura

Yumi Takada – Saori Shikijo

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Mahoromatic” presente sul sito:

Mahoromatic manga

Altre opere di Hiroyuki Yamaga presenti sul sito:

Abenobashi serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!