SCHEDA

Titolo originale: Haha wo Tazunete Sanzenri – (母をたずねて三千里)

Traduzione letterale: 3000 miglia in cerca della mamma

Titolo internazionale: Marco, From the Apennines to the Andes – 3000 Leagues in Search of Mother

Genere: serie tv – avventura, drammatico, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Gennaio a Dicembre 1976

Tratto: dal racconto “Dagli Appennini alle Ande” di Edmondo de Amicis, a sua volta all’interno del libro “Cuore”

La serie animata fa parate del progetto “World Masterpiece Theater”

Director: Isao Takahata

Script: Kazuo Fukazawa

Character design: Yôichi Kotabe

Music: Kōichi Sakata

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Marco – Dagli Appennini alle Ande

Anno di pubblicazione in Italia: 1982

Trasmissione in tv: prima tv Su Rai2, replicato poi su varie emittenti

Censura: no

Edizione italiana: edito, nel 2003, in Dvd dalla CG Entertainment, in 2 Box da quattro dischi ciascuno

Sigle:

Opening Theme:

“Sōgen no Marco” by Kumiko Ohsugi

Ending Theme:

“Kaasan Ohayō” by Kumiko Ohsugi

Sigla Italiana

“Marco” cantata da Gli amici di Marco.

TRAMA

Marco Rossi è un bambino di 10 anni che vive in una Genova di fine ‘800, con il padre Pietro e il fratello maggiore Tonio, mentre la madre Anna è emigrata in Argentina in cerca di lavoro. La donna scrive lettere alla famiglia rimasta in Italia, ma improvvisamente le sue missive si interrompono.

Preoccupatissimo, Marco decide di cercare un lavoro per pagarsi da solo il biglietto per andare in Sud America, dato se il padre non vorrebbe lasciarlo partire.

Dopo alcune difficoltà, inizia per lui (e la sua scimmietta Peppino, che lo segue dovunque) una lunga avventura alla ricerca della madre.

CURIOSITA’

– Per disegnare correttamente la città di Genova, lo staff dello studio di animazione visse per un po’ di tempo nella città ligure.

– Ci sono alcune differenze di trama tra libro e cartone.

– L’anime è ambientata in Italia fino all’episodio 15.

– Il famoso regista Hayao Miyazaki curò il layout della serie.

DOPPIATORI

L’edizione italiana è curata da Aldo Grimaldi per la Rai.

Personaggio – Voce giapponese – Voce italiana

Marco – Yoshiko Matsuo – Fabrizio Vidale

Concetta – Noriko Ohara – Cinzia De Carolis

Pietro – Kiyoshi Kawakubo – Dario Ghirardi

Mario – Kei Tomiyama – Gastone Pescucci

Suor Maria – Laura Boccanera

Miguel – Ryūsei Nakao – Maurizio Reti

Tonio – Kazuyuki Sogabe – Oreste Baldini

Pablo – Mie Azuma – Riccardo Rossi

Anna – Yukiko Nikaido – Silvia Pepitoni

Pepe il burattinaio – Ichirō Nagai – Paolo Turco

Violetta – Mieko Nobusawa – Suzy Fassetta

Juana – Keiko Yokozawa – Giorgia Lepore

Narratore – Akiko Tsuboi – Giorgio Favretto

OPERE RELATIVE

Anime

– Haha wo Tazunete Sanzenri – film d’animazione (1980)

– Marco: Haha wo Tazunete Sanzenri – film d’animazione (1999)

RECENSIONI

