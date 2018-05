A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Mary to Majo no Hana – (メアリと魔女の花)

Traduzione letterale: Mary e il Fiore della Strega

Titolo internazionale: Mary and the Witch’s Flower

Genere: film d’animazione – avventura, fantasy, magia

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 ora e 42 minuti

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2017

Tratto: dal romanzo “The Little Broomstick” (letteralmente “La Piccola Scopa”), scritto dall’autrice inglese Mary Stewart

Director: Hiromasa Yonebayashi

Script: Hiromasa Yonebayashi, Riko Sakaguchi

Character design: Akihiko Yamashita

Music: Takatsugu Muramatsu

Studios: Studio Ponoc

Titolo in Italia: Mary e il Fiore della Strega

Anno di pubblicazione in Italia: in uscita nei cinema italiani dal 14 al 20 Giugno 2018 (successivamente poi uscirà anche in edizione home video)

Edizione italiana: Lucky Red

Sigle:

ending

“RAIN” by SEKAI NO OWARI

Trailer italiano



TRAMA

Mary, dovendo trascorrere un periodo a casa della lontana zia, rompe la monotonia della vita di campagna con la scoperta di un fiore misterioso che le permetterà di acquisire poteri magici.

Dopo essersi avventurata all’interno di un bosco fin troppo nebbioso, ed aver trovato la compagnia di un gatto fin troppo curioso, la strada della bambina incrocerà quella di una piccola scopa, vera e propria co-protagonista della storia.

Dal ‘semplice’ scorrazzare a cavallo di una scopa, Mary si ritroverà ad entrare in un mondo parallelo, stupefacente ma anche pericoloso, dove le cose non sono come sembrano, e l’ambizione non sempre è legata al talento, quanto piuttosto al desiderio di potere… una profonda riflessione sul valore delle persone e delle cose.

Ritroveremo i gatti Tib e Gib; Peter, il giovane amico di Mary, il taciturno giardiniere Zebedee e tanti altri, in una versione animata del romanzo davvero sorprendente.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

– Edizione italiana –

Traduzione e adattamento: Francesco Nicodemo

Direzione del doppiaggio e dialoghi: Massimiliano Alto

Doppiatori italiani

Sara Labidi: Mary

– Doppiatori giapponesi –

Hana Sugisaki: Mary

Eri Watanabe: Banks

Fumiyo Kohinata: Doctor Dee

Jiro Sato: Flanagan

Ryunosuke Kamiki: Peter

Shinobu Ōtake: Charlotte

Yūki Amami: Madame Mumblechook

Hikari Mitsushima: Strega dai capelli rossi

Ikue Ōtani: Tib

Kenichi Endo: Zebedee

Lynn: Gib

