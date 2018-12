anime – MICROSUPERMAN (Microid S) – di Masayuki Akehi

A cura di Anne e M.

SCHEDA

Titolo originale: Microid S – (ミクロイド)

a volte scritto “Mikroid S”

Titolo internazionale: Microsuperman

Genere: serie tv – shuounen, azione, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1973

Tratto: dal manga “Microid Z” di Osamu Tezuka

Director: Masayuki Akehi

Character design: Kazuo Komatsubara

Music: Goh Misawa

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Microsuperman

Anno di pubblicazione in Italia: 1982

Trasmissione in tv: reti locali, Italia Uno

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: mai uscito da noi in home video (e difficile da reperire)

Sigle:

sigle originali

Opening Theme

1: “Microid S” by Misawa Go

2: “Yanma, Ageha, and Mamezo” by Misawa Go

Ending Theme

1: “Yanma, Ageha, and Mamezo” by Misawa Go

2: “Microid S” by Misawa Go

sigla italiana

“Microsuperman” cantata da Nico Fidenco, Guendalina Colarossi e il coro dei Piccoli cantori di Torre Spaccata.

TRAMA

Yanma, Ageha, e Mamezo sono tre normali umani, che vengono trasformati in piccoli cyborg con poteri derivati dagli animali (vespa, farfalla e maggiolino) da una razza di insetti senzienti, tramutata dalle radiazioni in esseri intelligenti e combattivi.

Invece di aiutare i loro creatori nella conquista della Terra, i tre si ribellano, e decidono di salvare gli esseri umani dalla minaccia. Nella loro lotta verranno poi aiutati da uno scienziato umano, e dal suo giovane figlio.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direttore del doppiaggio italiano: Pietro Liberatori

Personaggio – Voce originale – Voce italiana

Yanma – Makio Inoue – Rino Bolognesi

Ageha – Hiroko Suzuki – Mariù Safier

Mamezō – Machiko Soga – Stefano Onofri

Professor Midoro – Taimei Suzuki – Luciano Alto

Figlio di Midoro – Hachiko Nozawa – Stefano Onofri

