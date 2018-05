A cura di H.

SCHEDA

Titolo originale: Moetan – (もえたん)

Titolo internazionale: Moetan

Genere: serie tv – commedia, ecchi, fantasy, majokko, parodia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2007

Tratto: storia originale

Director: Keiichiro Kawaguchi

Series Composition: Saki Hasemi

Script: Saki Hasemi

Character design: Kimitake Nishio

Music: Takeshi Watanabe

Studios: Actas

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub UMS Fansub.

Sigle:

opening

1 “Mahō Shōjo Magical-tan!” by Yukari Tamura, Kaori Nazuka & Haruka Tomatsu

2 “TOUGH GIRL” by Eri Nakao and Marina Inoue (ep 13)

ending

1: “Mahō Shōjo Magical-tan!” by Yukari Tamura, Kaori Nazuka & Haruka Tomatsu (ep 1)

2: “Skip!” by Nomiko (eps 2-12)

TRAMA

In un mondo fantasy un mago di nome Arks viene accusato di alcuni crimini, così Re del regno della magia lo spedisce sulla Terra sotto forma di papero. Arks non potrà tornare a casa fino a quando non avrà compiuto delle azioni buone, per ripagare al male che ha fatto.

Ink è una ragazzina un po’ imbranata, innamorata di Nao-kun, ma senza il coraggio di farsi avanti. E’ proprio lei a incontrare Arks, che gli darà il potere di diventare una “maghetta”, per aiutarlo a compiere buone azioni, e tornare così a casa. Peccato solo che Arks sia anche un po’ un po’ un maniaco…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Masaya Onosaka as Ahiru no Arks

Yūji Ueda – Nao “Nao-kun” Tezuka

Yukari Tamura – Ink Nijihara

Eri Nakao – Mio Tezuka

Haruka Tomatsu – Sumi Kuroi

Kaori Nazuka – Arisu Shiratori

Nobuyuki Hiyama – Ka-kun

Rika Morinaga – Ruriko

Tomoko Kaneda – Na-kun

