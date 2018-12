A cura di Ann e M.

SCHEDA

Titolo originale: Futago no Monchhichi – (ふたごのモンチッチ)

Traduzione: I gemelli Monchicchi

Titolo internazionale: Monchichi the Twins

Genere: serie tv – kodomo, commedia

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 130 (concluso)

Durata episodio: 6 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1980

Tratto: il cartone animato è ispirato ad una serie di giocattoli, nati in Giappone negli anni ’70, ed arrivati anche in Italia (come “Moncicci’)

Director: Hiroshi Jinsenji

Series Composition: Akiyoshi Sakai

Studios: Ashi Productions

Titolo in Italia: Monccici’

Edizione italiane: In Italia la serie ha avuto due doppiaggi ed edizioni.

– Il primo doppiaggio fu trasmesso da Canale 5 dal marzo 1982, e replicato poi su reti mediaset (trasmettendo più episodi di seguito, dato che in originale duravano pochi minuti ciascuno)

– La seconda edizione fu ridoppiata da Yamato Video dal 2009, e trasmessa sui canali DeA Kids e Anime Gold.

Sigle:

sigle italiane

prima edizione: “Monciccì” cantata da Cristina D’Avena.

seconda edizione: originale giapponese “Monchichi The Twins” cantata da Mariko Ito

TRAMA

Il cartone animato, per bambini, racconta dei Moncicci’, delle scimmiette parlanti che abitano in cima agli alberi, in perfetta armonia con la natura.

I protagonisti sono due gemelli, un maschio e una femmina, che ogni giorno vivono tante avventure.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore giapponese – Doppiatore italiano 1° edizione – Doppiatore italiano 2° edizione

Monciccì – Fuyumi Shiraishi – Franco Latini – Jolanda Granato

Moncicciò – Keiko Han – Debora Magnaghi

Narratore – Sanji Hase- Franco Latini – Marco Balzarotti

