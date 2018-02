A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Monster – (モンスター)

Titolo internazionale: Monster

Genere: serie tv – seinen, drammatico, thriller, poliziesco, mistero, psicologico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 74 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile 2004 a Settembre 2005

Tratto: dal manga “Monster” di Naoki Urasawa

Director: Masayuki Kojima

Series Composition: Tatsuhiko Urahata

Character design: Shigeru Fujita

Music: Kuniaki Haishima

Studios: Madhouse

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da due gruppi ora chiusi, potete trovare le puntate sul forum di Progetto BM Zone.

Altre edizioni: l’anime è stato pubblicato in dvd in Inghilterra, Usa, Francia, Spagna e Germania.

Sigle:

Opening

“Grain” by Kuniaki Haishima

Ending

1: “For The Love of Life by David Sylvian (eps 1-32)

2: “Make It Home” by Fujiko Heming (eps 33-74)

TRAMA

Germania, 1986. Kenzo Tenma ha una vita perfetta. E’probabilmente il miglior neurochirurgo di tutta la nazione, ed è fidanzato con la ricchissima figlia del direttore dell’ospedale, carica che probabilmente in un futuro spetterà a lui. Eppure decide di gettare tutto al vento per salvare la vita di un bambino, disobbedendo agli ordini del direttore, che voleva che operasse invece il sindaco della città.

Il bambino si salva, ma Tenma può scordarsi la sua carriera, e da qui iniziano una serie di strani episodi: il bambino sparisce insieme alla sorella ricoverata nello stesso ospedale, e nella clinica si avvicendano una serie di omicidi misteriosi.

Nove anni dopo Tenma rincontrerà Jhoan, il bambino da lui salvato… e scoprirà di aver salvato la vita ad un pazzo assassino, un mostro! E deciderà così di mettersi alle sue traccie per riparare il suo errore…. uccidendolo.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hidenobu Kiuchi – Kenzo Tenma

Mamiko Noto – Nina Fortner/Anna Liebert

Nozomu Sasaki – Johan Liebert

Hideyuki Tanaka – Mr. Wolfgang Grimmer

Ichirō Nagai – Dr. Reichwein

Junko Takeuchi – Dieter

Mami Koyama – Eva Heinemann

Tsutomu Isobe – Ispettore Runge

