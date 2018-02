A cura di Leonatos

SCHEDA

Titolo originale: Mudazumo Naki Kaikaku: The Legend of Koizumi – (ムダヅモ無き改革)

Titolo internazionale: Reform Without Wasted Draws – The Legend of Koizumi

Genere: oav – comico, satira, sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 Oav (concluso), ciascuno della durata di 8 minuti. Spesso i tre episodi vengono uniti assieme in un unico filmato.

Anno di uscita in Giappone: 2010

Tratto: dal manga “Mudazumo Naki Kaikaku” di Hideki Ohwada

Director: Tsutomu Mizushima

Character design: Junichiro Taniguchi

Music: Ryuji Takagi

Studios: Studio Mausu

In Italia: inedito

TRAMA

Incidenti diplomatici hanno messo in crisi le relazioni tra il Giappone ed altri Paesi. La Corea del Nord, ma non solo lei, è pronta a dichiarare guerra al Sol Levante se la situazione non migliora.

Viene chiamato l’ex primo ministro Junichiro Koizumi per trattare con il dittatore coreano ma, prima di giungere da lui, viene colpito da un cecchino. Non curante delle sue condizioni si reca all’incontro, e disputa il futuro dei 2 Paesi con un violento incontro di Mahjong diplomatico!

CURIOSITA’

– Junichiro Koizumi è stato davvero un politico giapponese, primo ministro dal 2001 al 2006.

– Nell’anime appaiono molti altri personaggi reali, oltre al dittatore coreano, come Bush e il Papa!

– Il Mahjong è un gioco da tavola con delle tessere. Lo scopo è aggiustare tutte le proprie tessere formando combinazioni. Le combinazioni possibili sono i tris, le scale e le coppie.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Toshiyuki Morikawa – Junichirō Koizumi

Jouji Nakata – Vladimir Putin

Jun Fukuyama – Taizō Sugimura

Kinryuu Arimoto – Tarō -ō

Nobuo Tobita – Bush Jr.

Rina Satou – Yulia Tymoshenko

Shizuka Itou – Yukari-tan

Tesshō Genda – Papa

Banjou Ginga – Chairman Hu

Chō – Generale Kim

Hitomi Nabatame – Mrs Hatoyama

Keiji Fujiwara – Yukio Hatoyama

Kenji Utsumi – Chairman Mao

Rokurō Naya – Premier Wen

Wataru Takagi – Jong-nam

